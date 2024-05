Il conto aziendale Blank offre 3 mesi di canone gratuito (bonus benvenuto)

Blank, società del Gruppo Crédit Agricole, ha lanciato un nuono bonus di benvenuto: tre mesi di canone gratuito per l'omonimo conto aziendale, soluzione ideale per le partite IVA e le piccole imprese. La promozione è valida per tutti i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 15 giugno.

Inclusi nel conto aziendale Blank bonifici, una carta di debito e varie assicurazioni, tra cui polizza viaggio, malattia e uso fraudolento della carta. Tre i piani al momento disponibili: Essenziale, Comfort e Completo, con prezzi a partire da 9 euro al mese.

Conto aziendale Blank: ottieni 3 mesi di canone gratuito

Tra i principali punti di forza del conto Blank si annovera la sua affidabilità e l'eccellente rapporto qualità-prezzo. In termini di sicurezza, Blank rientra nel Gruppo Crédit Agricole, una delle banche più solide in Europa, con la garanzia di una protezione massima per i fondi di ciascun cliente.

Un altro aspetto da prendere in considerazione riguarda i tanti strumenti inclusi nel conto aziendale, grazie ai quali è possibile ottenere un considerevole risparmio di tempo e risorse. Per esempio si annoverano tool che consentono di creare preventivi e proforma, così come strumenti di scansione di note spese.

Il piano più economico è Offerta Essenziale: parte da 9 euro al mese e offre una carta di debito VISA Business, 30 bonifici SEPA e assicurazioni per viaggio, uso fraudolento della carta, malattia e incidenti. Il pacchetto Comfort al costo di 17 euro al mese aggiunge gli strumenti di supporto contabile, massimali più alti, un'assistenza sia per email che telefonica e 60 bonifici SEPA. C'è infine il piano Offerta Completa: costa 39 euro al mese e include l'assicurazione per mantenimento del reddito, l'assistenza stradale in Europa e l'assistenza medica oltre che alla persona, più bonifici SEPA illimitati.

Il bonus di benvenuto del conto aziendale Blank scade il prossimo 15 giugno: l'apertura del conto entro questa data consente di ricevere tre mesi di canone gratuito.

