Il computer è diventato troppo lento? Prima di cambiarlo prova questo tool

Chi ha un computer Windows oppure un Mac con qualche anno di troppo rischia di dover fare i conti con un evidente rallentamento delle prestazioni. Tale rallentamento può essere legato a più fattori.

Per velocizzare un computer lento, però, c'è una soluzione. Con CCleaner Premium, infatti, è possibile accedere a una serie di tool che permettono di ottimizzare le risorse hardware disponibili, eliminando i problemi software.

Il servizio è accessibile con un abbonamento dal costo di 26,98 euro per un anno oppure 53,98 euro per due anni. L'abbonamento include 5 licenze e consente l'uso anche su dispositivi Android oltre che su Windows e Mac.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono CCleaner Premium c'è anche la possibilità di sfruttare un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati". Per saperne di più e per attivare l'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di CCleaner.

Perché scegliere CCleaner Premium

Usare CCleaner Premium significa poter sfruttare una serie di strumenti pensati per migliorare le prestazioni di un computer lento. Il software può agire in vari modi per centrare l'obiettivo andando a ottimizzare il sistema operativo, rilevando ed eliminando eventuali problemi, anche grazie a una gestione completa degli aggiornamenti che permette di aggiornare driver e app per mantenere le prestazioni sempre al top. Ci sono anche vari strumenti per la protezione della privacy oltre a sistemi per la gestione dello spazio cloud, con supporto a Google Drive e OneDrive.

Per iniziare a usare CCleaner Premium basta seguire il link qui di sotto. Il servizio è disponibile a partire da 26,98 euro per un anno, con possibilità di utilizzo su 5 dispositivi, considerando Windows, Mac e anche Android. Per gli utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

