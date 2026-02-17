Il compleanno di NordVPN sblocca il 76% di sconto sui piani di 2 anni

NordVPN, uno dei principali fornitori VPN a livello globale, compie gli anni, e per l'occasione ha deciso di promuovere un'offerta speciale con sconti fino al 76% sui piani di due anni, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni nell'eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Grazie all'offerta di compleanno in corso, i prezzi dei piani di NordVPN della durata di due anni partono ora da 3,09 euro al mese, uno dei prezzi più bassi mai raggiunti da quella che è considerata da tutti, addetti ai lavori e non, come una delle VPN più veloci e affidabili oggi disponibili sul mercato.

Come cambiano i prezzi

Il piano Base di NordVPN ora parte da 3,09 euro al mese per i primi due anni, beneficiando della scontistica massima dell'ultima promozione di compleanno (-76%). La sottoscrizione di questo account consente di accedere al pluripremiato servizio di rete privata virtuale, con cui è possibile guardare tutti i propri contenuti preferiti in streaming anche all'estero e navigare in rete in completo anonimato.

Con 50 centesimi in più al mese ci si assicura invece l'upgrade al piano Plus, ora disponibile al prezzo scontato di 3,59 euro al mese per i primi due anni. La differenza sostanziale rispetto al piano Base risiede nell'inclusione di Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware proprietario in grado di bloccare la pubblicità online, i malware e il tracciamento dei dati (a cui si aggiunge poi anche un utile password manager).

Infine, beneficia del 69% di sconto il piano Ultimate, in vendita a 6,59 euro al mese per i primi due anni. Quest'ultimo piano include tutte le funzionalità dei primi due piani, a cui si sommano 1 TB di spazio di archiviazione crittografato in cloud e una copertura assicurativa fino a 5.000 euro contro eventuali furti d'identità online e attacchi informatici portati da cybercriminali professionisti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.