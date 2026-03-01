Il cloud storage BLINDATO di Internxt a prezzo shock: 87% di sconto

Scatta l'offerta Internxt: 87% di sconto a tempo limitato per ottenere cloud storage crittografato a vita a un prezzo mai visto prima. Scegli fra piani da 1, 3 o 5 TB di spazio di archiviazione sicuro, zero abbonamenti, supporto premium e garanzia di rimborso di 30 giorni. Una vera occasione per mettere al sicuro file, documenti e backup personali, ma anche di accedere a strumenti extra come VPN e antivirus integrati.

Perché Internxt è sicuro e conveniente

Internxt garantisce cloud storage con crittografia end-to-end e post-quantica: è tra le soluzioni più sicure in circolazione. Il piano Essential offre 1 TB a 247 euro invece di 1900 euro, il Premium include 3 TB a 377 euro invece di 2900 euro, mentre l’Ultimate mette a disposizione 5 TB a 507 euro invece di 3900 euro. Trattandosi di piani a vita, dovrai sostenere un solo pagamento: nessun costo nascosto extra, zero abbonamenti.

Ma Internxt non è solo archiviazione cloud: a seconda del piano scelto, sono inclusi backup del computer, condivisione file protetta da password, VPN crittografata, antivirus, cleaner e persino strumenti per meeting online e Intelligenza Artificiale. Un intero ecosistema, pensato per garantire la massima privacy ed efficienza.

Infatti, Internxt non è come gli altri cloud: solo l’utente possiede le chiavi di accesso ai file crittografati. Inoltre, la piattaforma assicura massima riservatezza, senza nessuna vendita di dati a terze parti o conservazione di password e altri dati sensibili sui server. Tutti i file caricati sono cifrati sia in transito che sul cloud, così da essere completamente inviolabili e impossibili da trapelare.

La sicurezza è di nuova generazione: la crittografia post-quantica protegge i contenuti anche dalle minacce informatiche più avanzate. Inoltre, Internxt è open source e trasparente. Il suo codice è pubblico su GitHub e può essere verificato da chiunque. È conforme al GDPR ed è stato verificato indipendentemente dall'azienda europea Securitum.

È il momento giusto per mettere sotto chiave i tuoi file più importanti in uno dei cloud storage più blindati che esistano: approfitta dell'87% di sconto Internxt per ricevere fino a 5 TB di cloud storage a vita con crittografia avanzata, strumenti premium inclusi e garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.