Il cloud a vita diventa più conveniente: -87% sui piani di Internxt

Davide Raia
Pubblicato il 3 mar 2026
Arriva da Internxt la soluzione giusta per accedere a un servizio di cloud storage a vita in grado di offrire tanto spazio di archiviazione con un prezzo contenuto (grazie all'87% di sconto) e senza abbonamento.

I piani "lifetime" di Internxt sono in offerta e possono essere attivati direttamente online, con la possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.

Tutte le offerte hanno 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere agli sconti basta visitare il sito ufficiale di Internxt, qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Internxt

Cloud a vita con Internxt: ecco le offerte

Per puntare sul cloud storage a vita è possibile scegliere Internxt, provider di riferimento del settore dei servizi cloud che con la sua gamma di soluzioni lifetime sta conquistando tantissimi clienti.

In questo momento, grazie all'87% di sconto, il cloud a vita di Internxt risulta essere molto vantaggioso. Ecco i piani disponibili:

  • 1 TB con un costo di 247 euro 
  • 3 TB con un costo di 377 euro
  • 5 TB con un costo di 507 euro

Tutti i piani includono anche gli strumenti di sicurezza avanzata, con la possibilità di sfruttare la crittografia dei dati e la VPN, per un accesso sicuro ai file salvati in cloud. C'è anche un sistema di condivisione protetta per un ulteriore livello di sicurezza.

Le offerte di Internxt sono disponibili tramite il box qui di sotto, seguendo una veloce procedura di attivazione online. Pagando con PayPal è possibile optare per l'acquisto in 3 rate senza interessi. I nuovi utenti hanno la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso.

Come sottolineato in precedenza, non ci sono costi ricorrenti e, quindi, a differenza di quanto avviene con gli abbonamenti, non bisogna pagare ogni mese o ogni anno per poter accedere ai dati.

Accedi qui alle offerte di Internxt

