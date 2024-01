Il Chromebook DEFINITIVO è Lenovo: Ideapad 3 SCENDE DI PREZZO su Amazon

Lenovo è un'azienda molto rilevante nell'ambito dell'informatica e in particolar modo nella produzione di laptop e notebook. Su Amazon, oggi, cala il prezzo del Lenovo Ideapad 3, che viene scontato del 17% per un costo finale di 249€.

Lenovo Idepad 3 al 17% di sconto su Amazon: scende di prezzo!

Il Lenovo IdeaPad 3 è un notebook che si distingue per il suo display da 15,6 pollici Full HD con risoluzione di 1920 x 1080 e pannello IPS da 220 nits, garantendo immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Dotato di un elegante colore Abyss Blue, si presenta come una soluzione versatile per l'utente moderno.

Il notebook è alimentato dal processore Intel Celeron N4500, che offre prestazioni ottimali su un dispositivo sottile e leggero. Con 4 GB di RAM assicura fluidità d'uso durante lunghe sessioni di lavoro. Per quanto riguarda lo storage, il Lenovo IdeaPad 3 Chromebook dispone di un disco rigido da 64 GB eMMC 5.1, fornendo lo spazio necessario per archiviare documenti di lavoro in modo veloce e sicuro.

Un'interessante caratteristica aggiuntiva è la presenza del Kensington Nano Security Slot, una soluzione innovativa per la sicurezza fisica dei dispositivi ultrasottili. Questo slot di sicurezza, il 70% più piccolo rispetto a quelli tradizionali, offre una soluzione affidabile per la protezione del notebook.

Inoltre, l'acquisto di questo Chromebook offre un vantaggio extra, in quanto registrandosi su Google One, si ottiene un anno di 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud, senza costi aggiuntivi. Con il sistema operativo Chrome OS, il Lenovo IdeaPad 3 offre una user experience ottimizzata per il cloud e l'efficienza online.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 17% sul Lenovo Ideapad 3 che viene messo in vendita a 249€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.