Il Chromebook DEFINITIVO è HP: il 15a è al 27% DI SCONTO

HP è un'azienda estremamente affidabile e riconosciuta in quanto uno dei leader nel settore dell'informatica. Su Amazon, oggi, il Chromebook HP 15a è in sconto del 27% per un prezzo totale e completo di 329,99€.

HP 15a: il Chromebook per eccellenza è scontatissimo

I Chromebook, dotati del sistema operativo ChromeOS sviluppato da Google, si distinguono per la loro velocità, efficienza e sicurezza. Grazie agli aggiornamenti automatici, questi dispositivi mantengono prestazioni ottimali nel tempo, ricevendo costantemente ottimizzazioni software e nuove funzionalità di sicurezza.

Al cuore di questo Chromebook HP si trova il processore Intel Celeron N4500, caratterizzato da basso consumo energetico e frequenza fino a 2,8 GHz. Con 4 MB di cache L3, Dual Core e 2 Thread, offre una potenza adeguata per svolgere varie attività.

Lo schermo da 15,6 pollici presenta una risoluzione HD 1366x768p con tecnologia IPS, Micro-Edge e antiriflesso. La tastiera è di formato full size e garantisce una digitazione comoda e una produttività elevata. La batteria offre un'autonomia fino a 11 ore e 30 minuti, ideale per lavorare in mobilità senza interruzioni. Grazie alla funzione di Ricarica Rapida, è possibile caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Dal punto di vista del design, il Chromebook presenta un chassis argento, coperchio rose gold e tastiera realizzata in plastica riciclata. Le opzioni di connettività includono 2 USB Type-C, 1 USB 3.0, Jack Cuffie/Microfono. Con un peso di 1,69 kg e uno spessore di 1,81 cm, il dispositivo è leggero e facilmente trasportabile.

Amazon, oggi, applica uno sconto pazzesco del 27% sul Chromebook HP 15a che viene venduto al prezzo finale di 329,99€. Non perdere questa occasione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.