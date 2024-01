Il Chromebook DEFINITIVO è Acer: MEGA SCONTO del 27% su Amazon

L'Acer Chromebook 314 CB314-1H-P2EM è un dispositivo all'avanguardia che unisce eleganza e prestazioni in un unico pacchetto. Con un ampio schermo da 14 pollici e un design in color Argento (Pure Silver), questo Chromebook offre non solo uno stile accattivante ma anche una piacevole esperienza visiva.

Sotto il cofano, il Chromebook è alimentato da un affidabile processore Intel Pentium di ultima generazione, che garantisce basso consumo energetico e una notevole velocità del software. Queste caratteristiche rendono possibile affrontare senza sforzo progetti grafici complessi e lavorare in modo efficiente su varie attività.

Con 64 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di memoria RAM, questo Chromebook offre una capacità di archiviazione e una fluidità operativa notevoli. La batteria di lunga durata è un altro punto di forza, con il sistema operativo ChromeOS ottimizzato per massimizzare l'autonomia fino a 12 ore. Q

Grazie a ChromeOS, sviluppato da Google per essere veloce, efficiente e sicuro, questo Chromebook si aggiorna automaticamente, garantendo sempre prestazioni ottimali. La facilità di configurazione, l'accesso rapido con Gmail e l'integrazione con le applicazioni del Google Play Store contribuiscono a offrire un'esperienza di alta produttività.

Su Amazon, oggi, viene messo in sconto il Chromebook Acer del 24% e viene venduto al prezzo finale d'acquisto di 349€. Approfittane ora!