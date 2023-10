Il Chromebook DEFINITIVO di HP è in MAXI SCONTO su Amazon

Un Chromebook è un tipo di computer portatile che utilizza il sistema operativo Chrome OS, sviluppato da Google. Oggi Amazon mette in sconto il Chromebook di HP del 37% per un prezzo finale di 219,99€. Un'offerta davvero imperdibile.

Il Chromebook HP ad un ottimo rapporto qualità prezzo

Il Chromebook con sistema operativo ChromeOS offre un'esperienza veloce, efficiente e sicura. Grazie agli aggiornamenti automatici, il tuo dispositivo rimane sempre all'avanguardia in termini di ottimizzazioni software e nuove funzionalità di sicurezza. Questo garantisce prestazioni di alto livello nel tempo. Sotto il cofano, il Chromebook è alimentato da un processore Intel Celeron N4120 a basso consumo energetico, con una frequenza fino a 2,6 GHz e quattro core, garantendo una buona potenza di calcolo. La memoria di 4 GB LPDDR4 da 2400 MHz e l'unità di archiviazione SSD da 64 GB eMMC assicurano un avvio rapido e una fluida esperienza utente.

Lo schermo da 14 pollici con risoluzione Full HD offre una qualità visiva eccezionale, con un pannello IPS, basso riflesso e una luminosità di 250 nits. La tastiera di dimensioni standard, con una corsa dei tasti di 1,5 mm, garantisce una digitazione confortevole e produttiva. Grazie alla sua autonomia fino a 12 ore e 30 minuti e alla funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge), puoi lavorare in mobilità senza preoccuparti di interruzioni. Il design presenta un elegante chassis argento minerale e una tastiera realizzata in plastica riciclata, contribuendo all'ambiente. Con porte USB-C, USB 3.0 e jack audio, è anche ben equipaggiato in termini di connettività. Leggero con un peso di 1,46 kg e sottile con uno spessore di 1,79 cm, questo Chromebook è ideale per chi cerca un dispositivo affidabile per le esigenze quotidiane.

Amazon mette in sconto del 37% il Chromebook di casa HP per un prezzo d'acquisto finale pari a 219,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.