Il catalogo di Disney+ ad aprile diventa ancora più ricco: guarda tutte le novità a partire da 5,99€ al mese

Nel corso del mese di aprile il catalogo di Disney+ si arricchirà di tanti nuovi contenuti. Tra le novità più interessanti segnaliamo Wish, film candidato al Golden Globe, The Bon Jovi Story, documentario sulla vita della band e del suo front-man, e The Greatest Hits, storia romantica con protagonisti Lucy Boynton e Justin H. Min.

I nuovi titoli vanno ad aggiungersi ai numerosi titoli usciti in queste ultime settimane, tra cui il film concerto di Taylor Swift e il vincitore di quattro Premi Oscar Povere creature! (inclusa la statuetta come Miglior attrice a Emma Stone). La visione dei contenuti Disney+ richiede la sottoscrizione di un abbonamento: il più economico è Standard con pubblicità, il cui costo è di 5,99 euro al mese.

Il 3 aprile debutterà sulla piattaforma streaming il film d'animazione Wish. I due protagonisti sono Asha e Star, che uniscono le forze contro il Re Magnifico per salvare la loro comunità.

Dal 12 aprile riflettori accesi invece sulla storia romantica The Greatest Hits. Harnet (Lucy Boynton) scopre che alcune canzoni hanno il potere di trasportarla nel passato, dove ha lasciato l'ex fidanzato (David Corenswet). Nel frattempo però nel presente incontra un nuovo ragazzo (Justin H. Min), che la fa riflettere.

A fine mese (dal 26 aprile) entrerà in catalogo la docuserie in quattro episodi dei Bon Jovi e del suo front-man per un racconto di 40 anni di storia del rock and roll.

