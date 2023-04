Il 78,1% dei pagamenti digitali sono contactless: parlano i dati SumUp

Negli ultimi tempi, il pagamento contactless è diventato un vero e proprio fenomeno di massa in Italia. Anzi, è in costante crescita e sembra proprio che la pandemia e la necessità di distanziamento sociale abbiano accelerato questo trend. Nel 2022 poi, la situazione è esplosa e in tantissimi hanno iniziato a preferire il pagamento con carta, smartphone e smartwatch. È l'Osservatorio Pagamenti Contactless 2023 di SumUp a scattarne un'accurata fotografia: questo studio ha scoperto infatti che i settori che apprezzano maggiormente il pagamento contactless sono la ristorazione e i servizi legali, ma non solo.

La diffusione di questa modalità di pagamento si sta estendendo a tutto il Paese, soprattutto al Sud Italia e nelle isole. Complice di questo successo è anche l'esistenza di POS portatili in grado di essere utilizzati pressoché ovunque, come quelli proposti da SumUp che hanno il vantaggio di garantire una soluzione senza alcun canone mensile né annuale, con soli costi per transazione e una tantum a partire da 39 euro per l'acquisto del terminale.

Cosa offre SumUp?

Vuoi accettare pagamenti ovunque e senza dover affrontare lunghe procedure burocratiche? SumUp è la soluzione perfetta per te. Questa innovativa piattaforma di pagamento si distingue dalla concorrenza per la mancanza di costi fissi o di contratti vincolanti. E la buona notizia è che l'unica spesa prevista consiste nell'acquisto del terminale, al prezzo super conveniente di soli 39 euro una tantum (per la soluzione Air, la più economica), e una commissione del 1,95% per ogni transazione.

Con SumUp Air, puoi accettare qualsiasi metodo di pagamento, dal contactless al Chip & Pin, Google Pay e Apple Pay, rendendo il tuo business ancora più accessibile e versatile. Inoltre, la ricevuta può essere stampata o inviata via e-mail o SMS al cliente, per una gestione facile e veloce delle transazioni.

Il POS di SumUp Air è pensato per l'uso in mobilità, con dimensioni tascabili e senza fili, e si collega allo smartphone o al tablet tramite connessione Bluetooth, consentendoti di accettare pagamenti ovunque ti trovi. E con la batteria a lunga durata, puoi sostenere fino a 500 pagamenti con una sola ricarica.

E la cosa migliore è che non è necessario aprire un nuovo conto per utilizzare SumUp. I tuoi dettagli e le coordinate bancarie esistenti possono essere utilizzati per ricevere gli accrediti in modo sicuro. Con l'app gratuita per dispositivi mobili, puoi accettare pagamenti senza dover affrontare lunghe procedure burocratiche.

Richiedi il tuo POS SumUp Air al prezzo speciale di soli 39 euro: è il momento giusto per cambiare POS e slegarsi dai vincoli bancari, a favore di una soluzione non solo più economica ma anche più versatile.

