I vantaggi del password manager LastPass rispetto al gestore di password del browser

Al giorno d'oggi nessuno può ritenersi al sicuro dalle truffe informatiche, nemmeno gli utenti che pensano di avere acquisito una certa esperienza con Internet. In una situazione del genere, ecco che le password e la loro gestione possono (e devono) giocare un ruolo di primo piano.

Per quanti stanno valutando il passaggio ad un password manager affidabile come LastPass, dando così addio al gestore di password integrato nel proprio browser preferito, abbiamo pensato di proporvi un breve approfondimento sui vantaggi del primo rispetto alle soluzioni gratuite di Chrome, Firefox, Safari, Edge e altri ancora.

Perché scegliere LastPass in sostituzione del gestore di password del browser

Una soluzione premium come LastPass è preferibile rispetto ai tradizionali gestori di password dei browser per tutta una serie di motivi. Anzitutto offre una maggiore sicurezza, grazie all'utilizzo della crittografia AES-256 bit a conoscenza zero, al contrario invece dei secondi, che oltre all'assenza di una crittografia avanzata possono anche essere vulnerabili qualora il dispositivo in uso venga compromesso.

Un altro vantaggio di LastPass è offrire l'accesso alle password da qualunque dispositivo e qualsiasi tipo di browser, a differenza invece dei gestori di password dei browser che sono legati ad un unico ecosistema (le credenziali salvate tramite Chrome non sono disponibili in Safari).

Con LastPass è poi possibile sfruttare l'autenticazione a più fattori, come ad esempio l'autenticazione biometrica, chiavi di sicurezza hardware e codici temporanei generati da applicazioni come Google Authenticator ad esempio. Dall'altra parte, invece, troviamo un'autenticazione base, legata spesso e volentieri soltanto all'account Microsoft o Google.

In ultimo, segnaliamo la possibilità di provare LastPass Premium gratis per un periodo di prova della durata di trenta giorni, con accesso a tutte le funzionalità del piano. Al termine della prova è poi possibile scegliere se rinnovare o meno, senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo.

