I nuovi singoli di maggio 2025 disponibili con la prova gratuita di Amazon Music

Con il passare dei giorni, i nuovi singoli che si candidano a hit per la prossima estate continuano ad aumentare. D'altronde c'era da aspettarselo che maggio 2025 sarebbe stato il mese prescelto da decine e decine di artisti per il lancio della propria canzone. Le novità sono davvero tante, dunque diventa ancora più interessante la prova gratuita di Amazon Music, grazie alla quale sarà possibile ascoltare gratis per 30 giorni i prossimi tormentoni estivi.

Al termine del periodo di prova, Amazon Music Unlimited si rinnova a 10,99 euro al mese, volendo però si può disdire in qualsiasi momento, anche prima del rinnovo automatico. Ad oggi la piattaforma streaming musicale di Amazon è tra le migliori al mondo, forte di un catalogo di oltre 100 milioni di brani, playlist e podcast, senza pubblicità, con skip illimitati, e l'opportunità di ascoltare la musica offline su tutti i propri dispositivi.

Tutte le novità di maggio 2025

Negli ultimi giorni sono tanti gli artisti italiani ad aver lanciato i loro nuovi singoli per la stagione estiva. Tra le maggiori novità segnaliamo il ritorno di Annalisa con Maschio: se c'è una canzone che ha il potenziale per diventare il nuovo tormentone incontrastato dell'estate 2025, è proprio Maschio di Annalisa.

Un'altra nuova uscita interessante è A me mi piace di Alfa. Il cantautore originario di Genova ha scelto quest'anno di far parte della partita delle hit estive puntando su un pezzo orecchiabilissimo e sulla collaborazione con un nome non banale come quello di Manu Chao.

Come terzo e ultimo singolo di questa settimana vi segnaliamo Spirito libero, il nuovo brano di Shablo con Guè, Joshua e Tormento. Dopo l'esperienza convincente di Sanremo, i quattro tornano insieme con una canzone che ha tutto per trasformarsi nell'ennesimo successo.

Queste e le altre novità musicali sono disponibili con la prova gratuita della durata di 30 giorni di Amazon Music Unlimited.

