I nuovi MacBook Air con M3 sono adesso PRENOTABILI su Amazon

MacBook Air con chip M3. Con prezzi a partire da 1349 euro per il modello con 8GB di RAM e SSD da 256GB. La consegna è prevista in pochissimi giorni dopo l'8 marzo, giorno di lancio del prodotto.

MacBook Air 2024 con M3 in prenotazione: cosa c'è da sapere

Il nuovo MacBook Air 2024 con chip M3 mette insieme la velocità strepitosa dei nuovi processori Apple a quello che è l'iconico design sottile e ultraleggero di questa linea.

Tra le mani potrai avere il solito leggerissimo laptop, questa volta ancora più veloce e capace di fare operazioni incredibili per un prodotto così compatto. La batteria dura fino a 18 ore, quindi potrai lavorare tutto il giorno senza preoccuparti di ricaricarlo.

Il fantastico display Liquid Retina da 13,6 pollici supporta un miliardo di colori, offrendoti un'esperienza visiva straordinaria. Nella parte superiore trovi la videocamera FaceTime HD a 1080p che, combinata ai tre microfoni e ai quattro altoparlanti con audio spaziale, garantisce un'esperienza audiovisiva di altissima qualità.

Infine, la dotazione di porte comprende due porte Thunderbolt, un jack per le cuffie, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e una porta di ricarica MagSafe.

