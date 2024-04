I milioni raccolti da Rebel Satoshi incuriosiscono i detentori di SHIB e PEPE

Il settore delle criptovalute ha iniziato a mostrare i segni di un nuovo mercato invernale. Di conseguenza, le migliori criptovalute come Shiba Inu (SHIB) e Pepe (PEPE) hanno subito perdite significative nell'ultima settimana. Queste perdite hanno costretto gli investitori a iniziare a guardare il token $RECQ di Rebel Satoshi, che promette enormi rendimenti di prevendita.

$RECQ continuerà a superare Shiba Inu e PEPE? Continua a leggere per scoprirlo!

Shiba Inu perde 1% in una settimana: quando arriverà il rialzo?

Negli ultimi sette giorni Shiba Inu ha registrato un andamento negativo. Il 26 marzo, SHIB stava passando di mano a circa 0,00003006 $. SHIB ha iniziato a rialzare lo stesso giorno in cui D3 ha annunciato che SHIB Names era stato ufficialmente lanciato in accesso pubblico. Lo slancio rialzista che ne è derivato ha visto SHIB salire fino a 0,00003268 $ il 28 marzo.

Nonostante ciò, l'entusiasmo per questo sviluppo si è affievolito e SHIB ha iniziato a ritracciare la sua crescita. Questa tendenza al ribasso si è intensificata a causa del sentimento ribassista generale del mercato delle criptovalute. Il 2 aprile, SHIB si è stabilizzato a circa 0,00002663 $. Questo prezzo significa che Shiba Inu è crollata dell'11,41% in una settimana.

Interessante notare che gli esperti ritengono che SHIB invertirà la rotta e salirà a 0,00005833 $ entro la fine di aprile. Questa previsione rende SHIB una buona criptovaluta da acquistare. Gli esperti basano questa previsione sulla maggiore adozione di SHIB dopo che Shiba Inu ha annunciato di essere Gold Sponsor all'evento Token2049 Dubai, in programma dal 18 al 19 aprile.

PEPE crolla dell'8% in una settimana: cosa c'è in serbo?

Negli ultimi sette giorni PEPE ha registrato una performance abissale. Il 26 marzo. PEPE oscillava intorno a 0,000007955 $. Dopo una giornata di contrattazioni in range, il 27 marzo PEPE ha guadagnato slancio dopo che una whale ha prelevato 532,15 miliardi di PEPE per un valore di 4,25 milioni di dollari da KuCoin.

L'attività della whale ha innescato una massiccia forza d'acquisto che ha visto PEPE balzare fino a 0,000009154 $. Nonostante ciò, a marzo un'altra whale ha depositato su Binance 394,63 miliardi di PEPE per un valore di 3,5 milioni di dollari, provocando un ritracciamento. Il 2 aprile, il PEPE si è stabilizzato a circa 0,000007280 $. Questo prezzo significa che PEPE ha perso l'8,49% in una settimana.

Secondo gli analisti, PEPE continuerà a crollare perché gli investitori la abbandoneranno a causa del lancio di dogwifhat (WIF) che la farà diventare la terza meme coin per capitalizzazione. A tal fine, gli esperti hanno fissato la previsione di PEPE per la fine di aprile a 0,000001600 $. Questa previsione aggiunge PEPE all'elenco degli altcoin da tenere d'occhio.

Rebel Satoshi $RECQ cattura l'interesse degli investitori dopo un balzo dell'85%!

Rebel Satoshi, un progetto di meme coin in arrivo, è emerso come la migliore ICO in cui investire grazie alla sua missione incentrata sulla community e volta a spingere il settore delle criptovalute verso una nuova era di decentralizzazione. Questo progetto in erba ha anche guadagnato la fiducia degli investitori grazie al suo ecosistema dual-token in rapida crescita.

I due token dell'ecosistema Rebel Satoshi si chiamano $RBLZ e $RECQ. $RBLZ funge da distintivo di appartenenza a Rebel Satoshi. Ad aprile, $RBLZ è stata lanciata sugli exchange Coinstore, CoinGecko, DEXTools e Uniswap dopo aver generato un ROI del 150% per gli investitori che hanno aderito all'Early Bird Round della prevendita pubblica.

D'altra parte, $RECQ è la valuta base di Rebel Satoshi. Ad aprile, $RECQ è entrata nella Fase 1 della prevendita pubblica in corso a 0,0037 $. In particolare, questo prezzo significa che $RECQ ha già generato un ROI dell'85% per gli investitori dell'Early Bird Round che l'hanno acquistata a 0,0020 $. Questa rapida crescita rende $RECQ la migliore criptovaluta da acquistare oggi!

Per quanto riguarda gli investitori della Fase 1, $RECQ è destinata a fornire un ROI del 237,84% quando raggiungerà il prezzo di quotazione di 0,0125 $. Quindi, cosa stai aspettando? Acquista subito $RECQ per avere presto la possibilità di ottenere enormi guadagni!

