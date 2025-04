I migliori podcast da seguire questo mese con Apple Music

In molti pensano che Apple Music sia soltanto musica e playlist. In realtà, grazie all'abbonamento alla piattaforma musicale di Apple è possibile ascoltare anche tutti i migliori podcast italiani oggi in circolazione, tra cui Atomika (OnePodcast), Narciso (Chora Media) e Veleno (La Repubblica), disponibili all'interno dell'app Apple Podcast.

Per i nuovi iscritti ad Apple Music è disponibile una prova gratuita di un mese, al termine della quale l'abbonamento si rinnova a 10,99 euro al mese, a meno che non si decida di disdire il rinnovo. E se si è studenti, invece, il prezzo parte da 5,99 euro al mese.

Atomika - OnePodcast

Il podcast Atomika racconta la storia degli scienziati che si occuparono dello sviluppo della bomba atomica e delle spie che successivamente la rubarono. La storia ha inizio proprio a Roma, in via Panisperna, per poi proseguire a Parigi prima e quindi sugli altopiani del New Mexico, fino a manifestarsi nei cieli del Giappone per concludere il suo viaggio a nord di Mosca. Al centro della storia vi è Bruno Pontecorvo, un uomo la cui vita è stata quasi dimenticata, ma non dal gruppo OnePodcast e dagli autori/speakers Lorenzo Baravalle e Matteo Curti.

Narciso - Chora Media

Nel 2016 il "dermatologo dei vip", Matteo Cognoni, ha ucciso la moglie, Giulia Ballestri, in una villa abbandonata di famiglia. Poco tempo prima, la donna aveva deciso di separarsi da quel marito narcisista e possessivo, da cui anche il nome del podcast. Narciso è un podcast di Chora Media, scritto da Selvaggia Lucarelli insieme all'autrice televisiva e giornalista Federica Campana.

Veleno - La Repubblica

Vent'anni fa, sedici bambini del Modenese furono allontanati dalle loro famiglie perché accusate di essere parte di una setta di satanisti pedofili. I processi ai genitori dei piccoli si sono conclusi alcuni con delle condanne, altri invece con assoluzioni. L'inchiesta in sette puntate del podcast Veleno, curato da Pablo Trincia e Alessia Rafanelli, si interroga sulla veridicità dei racconti dei bambini vittime dei presunti abusi.

