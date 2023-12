I Meta Ray-Ban possono identificare oggetti e tradurre lingue

Meta permetterà finalmente agli utenti di provare le sue funzionalità AI incluse negli smart Meta Ray-Ban, anche se inizialmente è prevista una fase di test. Nelle scorse ore l’azienda di Menlo Park ha annunciato che inizierà a implementare le sue funzionalità di intelligenza artificiale multimodale in grado di dire all’utente cose che l'assistente AI di Meta può vedere e sentire attraverso la fotocamera e i microfoni degli smart glasses. Mark Zuckerberg ha dimostrato questa nuova funzione in un Reel di Instagram, in cui ha chiesto agli occhiali di suggerirgli dei pantaloni che si abbinassero alla maglietta che aveva in mano. L’assistente AI ha risposto descrivendo la maglietta e offrendo un paio di suggerimenti per un abbinamento ottimale. In un successivo video, Zuckerberg ha poi chiesto all'assistente AI dei Meta Ray-Ban di tradurre un testo con risultati molto soddisfacenti.

Meta Ray-Ban: gli smart glasses potranno creare didascalie per le foto ed effettuare riepiloghi

Intervistato dai colleghi di The Verge, Zuckerberg ha rivelato le funzionalità AI multimodali degli occhiali Meta Ray-Ban. Il CEO dell’azienda statunitense ha poi affermato che l’assistente AI potrebbe rispondere a diverse domande degli utenti relative a cosa stanno guardando in un dato momento o dove si trovano. In un altro video pubblicato dal CTO di Meta, Andrew Bosworth, l’assistente AI dei Meta Ray-Ban è stato in grado di descrivere accuratamente una scultura da parete a forma di California, che lo stesso Bosworth stava guardando. Nel suo video, il CTO di Meta ha poi annunciato le altre funzionalità di questi occhiali intelligenti. Ad esempio, è possibile chiedere all'assistente AI aiuto per inserire una didascalia nelle foto che scattate oppure chiedere di tradurre o riassumere un testo. Si tratta comunque di funzionalità AI abbastanza comuni, già viste in altri prodotti Reel di Instagram e Google.

L’assistente AI dei Meta Ray-Ban è attualmente disponibile in fase di test negli Stati Uniti e limitato solo ad “un piccolo numero di utenti”. Se i feedback dovessero essere positivi, in seguito questa funzionalità verrà estesa presto anche agli altri paesi.