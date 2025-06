I film da vedere su Apple TV+ questa estate

Apple TV+ è la piattaforma streaming della mela morsicata che propone un ampio catalogo di film e serie TV originali capaci di conquistare la critica e il pubblico: le produzioni Apple TV+ sono infatti sempre in cima alle classifiche di valutazione a testimonianza della bontà e della ricercatezza di una piattaforma forse troppo sottovalutata. Puoi provarla gratis per 7 giorni e poi decidere se abbonarti a 9,99 euro al mese. Dopo il pulsante, una selezione di film Apple TV+ che puoi guardare per l'estate.

Fountain of Youth: L'Eterna Giovinezza è un divertente film d'avventura con John Krasinski, Natalie Portman ed Eiza Gonzalez che narra di un cacciatore di tesori che mette insieme una squadra per la missione della vita: il tutto con il supporto della sorella che non vede da una vita.

In Misteri dal Profondo, due agenti speciali, interpretati da Anya Taylor-Joy e Milles Teller, vengono mandati a sorvegliare i margini opposti di una misteriosa gola: la loro intesa crescerà di ora in ora non appena si ritrovano a tentare di sopravvivere al male oscuro che la abita.

Wolfs - Lupi Solitari è un divertente film d'azione con Brad Pitt e George Clooney, che interpretano due "risolvi-problemi" rivali che si ritrovano, loro malgrado, a dover collaborare per insabbiare il passo falso di un'importante funzionaria newyorkese.

In The Family Plan, Mark Wahlber interpreta Dan Morgan: un padre premuroso, un marito devoto e uno stimato venditore di auto...ma anche un ex assassino. Quando il suo passato torna a galla è costretto a far fare alla sua famiglia un viaggio insolito.

Chiudiamo con Napoleone, il biopic storico di Ridley Scott, regista de Il Gladiatore, che narra l'ascesa e la caduta di uno dei più grandi condottieri che la storia ricordi incentrata sul rapporto dipendente e volatile con la moglie Giuseppina. Il cast include Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby.

Questi titoli e molti altri sono disponibili su Apple TV+. Provalo gratis per 7 giorni e poi decidi se abbonarti a soli 9,99 euro al mese.

