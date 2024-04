HYPE Premium: ecco come ottenere un bonus di 25 euro

Il conto HYPE Premium offre una vasta gamma di servizi e funzionalità, rendendolo un'opzione intrigante per chi cerca un conto completo e vantaggioso. Tra i benefici principali, HYPE Premium offre pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, una carta di debito World Elite Mastercard, assistenza prioritaria anche via WhatsApp e un'ampia copertura assicurativa che comprende viaggi, spese mediche, shopping e molto altro. Se stai valutando l'apertura di un conto HYPE Premium, potrebbe interessarti sapere come ottenere un bonus di 25 euro.

HYPE Premium: ottieni 25 euro bonus

Per ottenere un bonus di 25 euro con HYPE Premium, devi registrarti ad HYPE Premium inserendo un codice promo durante la procedura di registrazione. Utilizzando il codice promo "CIAOHYPER" (tutto maiuscolo) al momento della registrazione, riceverai subito il bonus di 25 euro.

In sostanza, questi sono i passaggi da seguire:

Accedi alla pagina di registrazione di apertura del conto.

Inserisci i tuoi dati personali e le informazioni richieste.

Quando richiesto, inserisci il codice promo "CIAOHYPER" per ottenere il bonus di 25 euro.

Vantaggi di HYPE Premium

Oltre al bonus di benvenuto questa soluzione offre numerosi vantaggi, tra cui:

Assicurazioni Complete : copertura per viaggi, spese mediche, acquisti e altro.

: per viaggi, spese mediche, acquisti e altro. Pagamenti e Prelievi Gratuiti : effettua pagamenti e prelievi senza spese in tutto il mondo. Inoltre, puoi fare bonifici istantanei completamente gratuiti

: effettua pagamenti e prelievi in tutto il mondo. Inoltre, puoi fare bonifici istantanei completamente gratuiti Carta di Debito World Elite Mastercard : accedi a una carta con prestazioni di alto livello.

: accedi a una carta con prestazioni di alto livello. Assistenza Prioritaria: ricevi assistenza anche tramite WhatsApp per ogni tua necessità.

Costi ed altro

Il canone di HYPE Premium è di 9,90 € al mese, abilitando l'accesso a tutti i servizi inclusi. Inoltre, come abbiamo già detto prima, aprendo il conto corrente con HYPE è possibile ricevere da subito un bonus da 25 euro inserendo un codice sconto.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi