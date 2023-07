Hype Premium: apri il conto e ricevi subito 80 euro

Se stai cercando un conto corrente flessibile, sicuro e conveniente, non puoi perdere l'offerta di HYPE Premium, il conto con carta di debito World Elite Mastercard che ti offre tantissimi vantaggi e servizi esclusivi.

I vantaggi del conto HYPE Premium

HYPE Premium è il piano più completo di HYPE, la soluzione di Banca Sella per gestire al meglio le tue finanze in modo semplice e innovativo. Con HYPE Premium puoi:

- Pagare e prelevare in tutto il mondo senza commissioni, in qualsiasi valuta

- Accedere a più di 1100 lounge aeroportuali in tutto il mondo con LoungeKey

- Godere di un pacchetto assicurativo completo che copre le spese mediche in viaggio, l'annullamento del viaggio, il ritardo del volo, il bagaglio in ritardo o smarrito, gli acquisti online e i furti ATM

- Ricevere assistenza prioritaria anche via WhatsApp

- Effettuare bonifici istantanei gratis e illimitati

- Pagare bollette e bollettini senza costi aggiuntivi

- Accreditare lo stipendio sul conto

- Ottenere fino a 2000 euro di credito con Credit Boost

- Comprare e vendere Bitcoin

- Impostare obiettivi di risparmio personalizzati

- Ricevere cashback su oltre 500 negozi online e fisici

- Pagare con lo smartphone o lo smartwatch grazie ad Apple Pay, Google Pay e Garmin Pay

E non solo: se apri il conto HYPE Premium adesso, puoi usufruire di una promozione imperdibile. Inserendo il codice promo HYPE80 al momento dell'apertura, riceverai subito 80 euro sul tuo conto se accrediti lo stipendio entro 60 giorni dalla registrazione.

Non lasciarti scappare questa occasione: apri il conto HYPE Premium in pochi minuti direttamente dall'app, senza documenti cartacei né costi nascosti. Il costo di attivazione è di 9,90 euro, ma è in promozione a 0 euro fino al 30/09/2023. Il canone mensile è di 9,90 euro, ma vale ogni centesimo per tutti i benefici che ti offre.

