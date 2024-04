HYPE Next: un conto carta di alto livello

Il conto HYPE Next offre una flessibilità senza precedenti e numerosi vantaggi con un piccolo canone mensile. Stiamo infatti parlando di appena 2,90 euro.

HYPE Next: i dettagli

Il conto a pagamento offerto da Banca Sella offre:

Carta di debito Mastercard : con HYPE Next avrai a portata di mano una carta Mastercard per fare acquisti e prelevare praticamente ovunque nel mondo.

: con HYPE Next avrai a portata di mano una per fare acquisti e prelevare praticamente ovunque nel mondo. Bonifici e prelievi gratuiti : il conto ti permette di inviare fino a 10 bonifici mensili gratuitamente e prelevare da qualsiasi ATM senza costi aggiuntivi per una gestione comoda dei tuoi fondi.

: il conto ti permette di inviare fino a gratuitamente e da qualsiasi senza costi aggiuntivi per una gestione comoda dei tuoi fondi. Ricarica gratuita : ricarica istantaneamente il conto da un'altra carta gratuitamente e senza limiti, assicurandoti di avere il denaro sempre a portata di mano, in modo rapido e conveniente.

: ricarica istantaneamente il conto da un'altra carta gratuitamente e senza limiti, assicurandoti di avere il denaro sempre a portata di mano, in modo rapido e conveniente. Limite di spesa maggiore : rispetto al conto standard, avrai un limite di saldo fino a 20.000€ e un limite per i movimenti fino a 50.000€, offrendoti una maggiore flessibilità nella gestione delle tue finanze.

: rispetto al conto standard, avrai un limite di saldo fino a e un limite per i movimenti fino a 50.000€, offrendoti una maggiore flessibilità nella gestione delle tue finanze. Investimenti e risparmio: accedi fino a 20 box di risparmio e investi in Bitcoin e in fino a 5 fondi d'investimento, offrendoti opportunità su misura per far crescere i tuoi risparmi e investire in modo intelligente.

Costi ed altro

HYPE Next richiede un canone mensile pari a soli 2,90€, un investimento che vale ampiamente gli innumerevoli vantaggi offerti, rendendo tale soluzione bancaria attraente per molti.

HYPE Next rappresenta una solida opzione per chi cerca un conto con funzionalità avanzate per gestire le finanze quotidiane. Con il suo canone mensile contenuto e i numerosi vantaggi offerti, è una scelta interessante per molti utenti.

Insomma, HYPE Next è il partner ideale per una gestione finanziaria completa, flessibile e conveniente, adatta alle tue esigenze. Approfitta subito di questo conto avanzato e semplifica la gestione delle tue finanze come mai prima d'ora.





