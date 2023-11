Humane lancia ufficialmente il suo AI Pin

Humane ha finalmente svelato il suo primo dispositivo, chiamato AI Pin. L’idea alla base di questo progetto è quello di proporre un dispositivo privo di interfaccia, con cui interagire tramite comandi vocali o gesti (l’esatto contrario degli attuali smartphone). Dopo mesi di demo e annunci, questo device wearable è ora acquistabile dagli utenti. Come già visto, si tratta di un gadget piccolo, dalla forma quadrata, che si può attaccare magneticamente ai vestiti o ad altre superfici. Il suo prezzo è di 699 dollari, come uno smartphone di fascia medio-alta, ma non è tutto qui. Per poter utilizzare AI Pin è necessario sottoscrivere un abbonamento di 24 dollari al mese, che offre un numero di telefono e la copertura dati di T-Mobile.

AI Pin: specifiche tecniche del device indossabile di Humane

Il nuovo gadget di Humane è dotato di processore Snapdragon (non è stato indicato quale) e può essere controllato tramite comandi vocali o gesti. Può contare anche su una fotocamera ultragrandangolare da 13 megapixel che scatta soltanto fotografie. Con un prossimo aggiornamento dovrebbe essere anche in grado di supportare i video. Inoltre, è incluso anche un piccolo proiettore da 720p per mostrare i contenuti. È un dispositivo leggero, pesa infatti soltanto 34 grammi. Con il “booster batteria” si arriva però a 54 grammi. Dal lato privacy, AI Pin non registra ciò che viene detto di default. Per attivare la registrazione bisognerà accenderlo manualmente, dal tasto apposito. Inoltre, quando il dispositivo è attivo verrà attivata la “Trust Light”, che lampeggerà per far sapere agli altri che il dispositivo sta raccogliendo dei dati.

Il device di Humane si connetterà ai modelli AI tramite il software proprietario, chiamato AI Mic. Inoltre, AI Pin non si basa interamente su GPT-4 (come indicato in un primo momento), ma l’accesso a ChatGPT è soltanto una delle funzioni principali del dispositivo. Il suo sistema operativo, chiamato Cosmos, è infatti progettato per indirizzare le query degli utenti agli strumenti AI giusti, senza dover scaricare o gestire delle app. I preordini saranno già disponibili a partire dal 16 novembre, ma AI Pin verrà spedito a inizio 2024 (non è stata stabilita una data ufficiale).