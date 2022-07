HTML malevoli: come proteggersi?

Alcune ricerche portate avanti analizzando milioni di allegati, la tipologia di file più pericolosa online sono gli HTML.

Secondo il campione in esame, questo tipo di file costituisce uno dei canali principali sfruttati dai pirati informatici per infettare i computer delle vittime. In tal senso, il modus operandi è piuttosto collaudato: all'interno dell'HTML vengono inseriti link che portano l'utente a visitare siti Web malevoli.

Questa tecnica permette di bypassare buona parte dei sistemi antispam dei servizi di posta elettronica, infettando un numero enorme di vittime. Questa pratica è tanto diffusa quanto duratura: nel corso degli ultimi decenni infatti, gli allegati delle email sono stati il principale veicolo di virus e minacce informatiche di vario tipo.

La prudenza è sicuramente utile ma non può evitare qualunque tipo di problema con gli allegati: un ottimo antivirus dunque, risulta pressoché essenziale per vivere senza stress.

Gli allegati HTML sono tra i file più pericolosi del Web

Trattare i file allegati non è semplice come potrebbe sembrare. Se evitare quelli di mittenti sconosciuti è pressoché d'obbligo, quando l'invio è effettuato (almeno apparentemente) da un conoscente, la tentazione di aprire il file è forte.

Molti hacker però, una volta infettata una mail, utilizzano la rubrica proprio per inviare messaggi ai contatti più stretti della vittima. Se un amico, familiare o conoscente invia una mail strana con un allegato, è bene accertarsi contattando di persona il mittente.

Per prevenire qualunque tipo di problema poi, adottare una soluzione come Norton 360 Standard è fortemente consigliato.

Stiamo parlando di un pacchetto completo, che tra le altre cose include:

un sistema di scansione e rilevamento in tempo reale;

una VPN integrata;

integrata; Smart Firewall (per PC) o Firewall (per Mac);

(per PC) o (per Mac); un Password Manager ;

; un sistema SafeCam, utile per evitare manomissioni della WebCam;

utile per evitare manomissioni della WebCam; 10 GB di backup dei dati, utili per evitare attacchi di tipo ransomware.

Grazie al 60% di sconto poi, Norton 360 Standard risulta ancora più interessante: è possibile ottenere tutta la sua protezione spendendo appena 29,99 euro all'anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.