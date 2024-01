HP Victus 15: sentiti INVINCIBILE con questo PC da gaming (ESCLUSIVA AMAZON)

Sei un appassionato di gaming alla ricerca di un PC che riesca a offrirti il meglio per le tue intense sessioni di gioco? Ti suggeriamo allora di prendere in considerazione il notebook HP Victus 15, con Intel Core i5, GeForce RTX 3050 e display Full HD da 15,6 pollici, oggi in offerta a tempo su Amazon a 779,99 euro invece di 899,99 euro. Si tratta di un prodotto etichettato come "Esclusiva Amazon", ciò significa che non lo troverai da nessun'altra parte con la stessa configurazione. Ecco il link all'offerta.

HP Victus 15 in offerta a tempo limitato su Amazon (risparmi 120 euro)

Il modello Victus 15 di HP in offerta a tempo su Amazon presenta una configurazione studiata a tavolino per offrire il meglio agli appassionati di gaming. A partire dal processore Intel Core i5 12450H, in grado di raggiungere una velocità fino a 4,4 GHz, affiancato dalla scheda video dedicata Nvidia GeForce RTX 3050 da 4GB GDDR6, grazie alla quale è possibile divertirsi con i giochi più recenti al massimo delle proprie possibilità.

Come sistema operativo monta Windows 11 Home, con Xbox Pass incluso e le app Microsoft più importanti. Lo schermo è invece da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, con refresh rate fino a 144 Hz e trattamento antiriflesso, in modo da poter giocare anche fuori la propria abitazione o in camera anche quando c'è il sole alle spalle.

Lato connettività vi sono 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 lettore di schede SD, 1 porta HDMI, 1 porta Ethernet Gigabit, il jack per le cuffie e il microfono più la webcam HP Wide con risoluzione HD.

Cogli al volo l'offerta a tempo su HP Victus 15, così da risparmiare qualcosa come 120 euro sul prezzo di vendita consigliato.

