HP Chromebook x360: RISPARMIA 70€ con questa offerta Amazon

Il PC HP Chromebook x360 è tra le migliori offerte del momento su Amazon. Lo troviamo in vendita a 329,99€ invece che a 399,99€, grazie allo sconto del 18% che consente un risparmio di 70€ rispetto al prezzo consigliato. Ecco il link all’offerta.

Chromebook x360 è tra i migliori notebook con a bordo Chrome OS in vendita oggi. Tra le caratteristiche di punta troviamo la velocità garantita nel tempo, la portabilità e la batteria di lunga durata.

HP Chromebook X360 in offerta a 329,99€ su Amazon

Il modello x360 di HP è un Chromebook con display touch da 14 pollici, risoluzione Full HD e con trattamento antiriflesso. La durata della batteria fino a 12 ore e la tastiera con corsa dei tasti da 1,5 millimetri lo rendono il notebook ideale per gli studenti e chi lavora in mobilità al computer, soprattutto per quanti scrivono ore e ore durante il giorno.

Tra le altre cose, è dotato della tecnologia HP Fast Charge, grazie alla quale si può caricare dallo 0 al 50% in appena 45 minuti. Per il resto la scheda tecnica è superflua, vista la presenza del rivoluzionario processore Chrome OS, sviluppato da Google appositamente per mantenere i Chromebook veloci, efficaci e sicuri nel corso degli anni. Ed è proprio questa la differenza sostanziale con i PC Windows dotati della medesima scheda tecnica.

HP Chromebook x360 è in offerta a soli 329,99€ su amazon.it. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi gli utenti che si abbonano a Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

