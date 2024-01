HP Chromebook X360: prezzo in picchiata su Amazon (329,99€)

Tra le offerte del giorno Amazon segnaliamo quella che ha per protagonista l'HP Chromebook x360 con schermo da 14 pollici FullHD: fino a ieri costava 399,99 euro, oggi invece è disponibile a 329,99 euro, grazie al 18% di sconto. In più è possibile acquistarlo a rate con Cofidis, selezionando l'apposita modalità di pagamento in fase di check-out. Ecco il link all'offerta.

Il Chromebook X360 di HP è un laptop convertibile che offre un intrattenimento a 360 gradi, distinguendosi per l'eccezionale visualizzazione da qualsiasi angolazione. Un altro suo punto di forza è l'elevata autonomia, che garantisce un uso del PC senza interruzioni.

HP Chromebook X360 in sconto del 18% su Amazon

Stiamo parlando di un Chromebook, quindi la scheda tecnica è trascurabile, grazie alla presenza del rivoluzionario sistema operativo ChromeOS in grado di offrire un'esperienza d'uso di gran lunga superiore alla media. A contare di più sono altri elementi, a partire dallo schermo, e qui la prova è ampiamente superata: display touch da 14 pollici con ampio angolo di visione a 178 gradi, trattamento antiriflesso e risoluzione Full HD.

Semaforo verde anche per quanto riguarda l'autonomia: su questo HP è presente una batteria che dura fino a 12 ore e 15 minuti, perfetta quindi per lavorare in mobilità lontano da casa. In più c'è anche il supporto alla ricarica rapida (HP Fast Charge), con cui è possibile ottenere il 50% di carica in appena 45 minuti.

Il notebook convertibile HP Chromebook X360 è in offerta a 329,99 euro sul sito amazon.it, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.