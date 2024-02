HP Chromebook 14: crollo vertiginoso di prezzo su Amazon (269,99€)

Il notebook HP Chromebook 14a, con display Full HD e processore Intel Celeron, è in offerta su Amazon a 269,99 euro invece di 349,99 euro, per effetto del 23% di sconto. Si tratta di un'ottima proposta, dato che fino alla giornata di ieri costava 350 euro.

Il modello di Chromebook 14a del marchio HP ha tutte le carte in regola per diventare un best buy nella fascia di prezzo compresa tra i 200 e 300 euro. Inoltre, la promozione di oggi consente di completare l'acquisto anche in 5 rate a interessi zero da 54 euro al mese.

HP Chromebook 14a in sconto del 23% su Amazon

La scheda tecnica di HP 14a vede il display Full HD da 14 pollici, uno degli schermi migliori in questa fascia di prezzo per i Chromebook. Un altro suo punto di forza è l'autonomia: è possibile riuscire ad arrivare fino a 12 ore e 30 minuti, un tempo di gran lunga superiore rispetto alle 8 ore canoniche del lavoro standard.

Portabilità che fa rima con velocità, e di conseguenza esperienza d'uso, grazie al rivoluzionario sistema operativo ChromeOS. Le prestazioni del computer, nonostante una scheda tecnica paragonabile ai PC Windows di fascia economica, vanno ben oltre le più rosee aspettative.

Ottima infine la tastiera, che conferisce una digitazione confortevole. Un plus non da poco per gli studenti e per tutti coloro che usano il computer per scrivere.

HP Chromebook 14a, uno dei migliori Chromebook per rapporto qualità-prezzo nella fascia di prezzo compresa tra i 200 e 300 euro, è in offerta a soli 269,99 euro su amazon.it. In alternativa è possibile prenderlo in 5 rate senza interessi a partire da 54 euro al mese (venduto e spedito da Amazon).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.