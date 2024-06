House of the Dragon 2: quando escono e dove guardare gli episodi in streaming

Ci siamo: House of the Dragon 2, la seconda stagione del prequel di Game of Thrones, è iniziata. Il primo episodio è già disponibile mentre il secondo sarà rilasciato il prossimo 24 giugno. La stagione è composta da 8 episodi, con il rilascio di un episodio a settimana, fino al 5 agosto.

Per guardare House of the Dragon 2 in streaming è sufficiente collegarsi a NOW ed attivare il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese, che dà accesso a tutta l'offerta di intrattenimento di Sky, in modo semplice e su tutti i propri dispositivi.

Per accedere alla promo basta visitare il sito di NOW tramite il box qui di sotto.

House of the Dragon 2: come vedere gli episodi su NOW

Con NOW è possibile guardare tutti gli episodi di House of the Dragon 2 e molti altri contenuti. Basta attivare il Pass Entertainment. Le opzioni disponibili sono:

Pass Entertainment al costo di 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema al costo di 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi

al costo di 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese per 12 mesi Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium (per eliminare la pubblicità dai contenuti on demand e per avere 2 visioni in contemporanea) al costo di 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi

Per accedere alle offerte basta visitare il sito qui di sotto. L'accesso ai contenuti è immediato, dopo l'attivazione del Pass. NOW è disponibile su Smart TV, smartphone, tablet, computer e altri dispositivi permettendo la fruizione di tutti i contenuti in modo completo e senza limitazioni.

House of the Dragon 2: il trailer ufficiale

House of the Dragon 2 riprende dagli eventi della stagione precedente. In attesa di avviare la riproduzione degli episodi, ecco il trailer ufficiale della seconda stagione della serie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.