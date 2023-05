Hostinger: tutto quello che serve per aprire un sito a soli 2,99€

Chi è alla ricerca di un buon servizio di host, sicuro e completo, tra le migliori opzioni può sicuramente considerare Hostinger. Con uno sconto sul prezzo finale del 75%, a soli 2,99€ al mese, rende disponibile tutto il necessario per l'apertura e la gestione di un sito web. Si tratta di un piano perfettamente adatto a chi ha iniziato da poco, ma anche a chi gestisce già da tempo dei siti e magari ha anche la necessità di effettuare una migrazione. Scopriamo cosa offre!

Hostinger: la soluzione perfetta per tutti

Il piano Web Hosting attualmente in offerta è ricco di funzionalità e, insieme allo sconto, vi regala anche 2 mesi gratis! Ecco cosa avrete approfittando della promozione:

Gestione traffico senza limiti

Fino a 100 siti web

100GB di memoria su archiviazione SSD

Backup con cadenza settimanale gratuiti

Dominio, posta elettronica e certificati SSL gratuiti

Ottimizzazione e gestione per WordPress

Editor per la costruzione del sito incluso

100 sottodomini per account

Filtro SPAM e scanner virsul aziendale

Filtri email personalizzati

IMAP/SMTP

Con Hostinger il vostro sito sarà sempre veloce e reattivo. Le tecnologie LiteSpeed Web Server, insieme a Object Cache per WordPress e soluzioni di cache avanzate, consentono di ridurre drasticamente i tempi di caricamento del sito (fino a 3 volte). L'esperienza sarà molto rapida e piacevole.

La sicurezza non passa ovviamente in secondo piano. È inclusa una protezione da attacchi DDoS, grazie ai nameserver salvaguardati da Cloudflare, e tutti i dati sono sottoposti a backup automatici. Non c'è alcun rischio che possiate subire una perdita accidentale del sito. L'operatività in rete è garantita del 99,9%. I certificati di sicurezza SSL, per la crittografia del traffico, sono inoltre illimitati.

Nel caso siate alla ricerca di un nuovo host su cui migrare, Hostinger vi offre una procedura di trasferimento gratuita e guidata passo passo dai suoi agenti. Servitevi dello strumento per la migrazione automatica, oppure chiedete aiuto. Il servizio farà in modo che tutto sia completo entro le 24 core.

