Hostinger presenta le offerte del Black Friday: è il momento giusto per aprire un sito

Hostinger ha svelato l'offerta del Black Friday sul servizio hosting per WordPress: i piani Premium e Business beneficiano di sconti superiori all'80%, con prezzi a partire da 1,95 euro al mese per 48 mesi.

In più, in qualità di lettori di Html.it avete l'opportunità di ottenere un extra sconto in carrello del 20% utilizzando il codice promozionale HTMLIT.

Per tutti coloro dunque che sognano di aprire un sito tutto per sé, oppure migrare un progetto online già esistente su uno spazio hosting professionale, questo è il momento ideale, dal momento che è possibile approfittare dei prezzi più convenienti di tutto il 2025. Oggi Hostinger è uno dei provider di web hosting e website builder più in crescita in Europa, tanto da essere citato anche dal Financial Times, potendo vantare su oltre 20 anni di esperienza e più di quattro milioni di persone in 150 diversi Paesi in tutto il mondo.

I piani hosting per WordPress in offerta da 1,95 euro al mese

L'avvio della promozione Black Friday in casa Hostinger ha fatto crollare i prezzi dei piani Premium e Business della durata di 48 mesi, ora disponibili rispettivamente a 1,95 euro e 2,75 euro al mese.

Entrambe le soluzioni offrono prestazioni superiori alla media, che si traducono in un'esperienza di navigazione ottimale e in tassi di conversione più alti in ambito e-commerce. Se poi la scelta ricade sul piano Business, ideale per chi vuole avviare un negozio online, sono inclusi anche strumenti AI per semplificare l'utilizzo della piattaforma WordPress.

Tra questi vi è lo strumento che permette di creare un sito web da zero in pochi minuti, senza alcuna conoscenza né in campo informatico né tantomeno di programmazione. Nello specifico, l'intelligenza artificiale crea il layout, le pagine e i contenuti ottimizzati sia per gli utenti che per i motori di ricerca, così da ottenere fin da subito una visibilità sul web significativa.

Il servizio di migrazione automatica gestito da Hostinger

Per chi invece ha un sito già avviato, è disponibile gratuitamente il servizio di migrazione sia del dominio che dello spazio hosting. Una volta data la conferma, l'operazione viene completata entro l'arco delle prime 24 ore, durante le quali il sito già online continua ad essere raggiungibile normalmente dai suoi visitatori, senza fastidiosi down né rallentamenti. Riguardo a ciò, Hostinger conferma che il DNS viene cambiato soltanto dopo che il trasferimento è completato con successo.

Il processo tecnico della migrazione è a cura del team di esperti di Hostinger e si svolge nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy dei dati personali degli utenti. In ogni caso, per qualunque dubbio o domanda, è sempre possibile contattare l'assistenza clienti, disponibile sette giorni su sette, 24 ore su 24.

Per richiedere la migrazione gratuita del sito è sufficiente collegarsi al pannello di controllo di Hostinger e selezionare l'apposita sezione dedicata altrasferimento. Confermiamo che l'intera operazione è gratuita, dunque non vi sono costi extra da sostenere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.