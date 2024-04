Hostinger: piani hosting a partire da 2,99€ al mese

Hostinger propone una vasta selezione di piani di web hosting progettati per soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, dalla categoria dei principianti a quella dei professionisti esperti. Grazie a tariffe competitive e funzionalità complete, Hostinger si presenta come un'ottima scelta per coloro che sono alla ricerca di un servizio di hosting affidabile e conveniente.

Hostinger: i piani disponibili

Se stai alle prime armi nella creazione di siti web, il piano Premium potrebbe rappresentare la tua soluzione ideale. Partendo da un prezzo incredibile di soli 2,99€ al mese, questo piano offre tutto ciò che serve per ospitare un sito web essenziale, inclusi 100GB di spazio di archiviazione SSD, certificati SSL illimitati e dominio incluso. Inoltre, Hostinger vi regala ben 3 mesi aggiuntivi.

Per coloro che necessitano di maggiore flessibilità e desiderano gestire più siti, il piano Business di Hostinger potrebbe essere la scelta ideale. A partire da 3,99€ al mese in promozione con 3 mesi gratis, questo piano consente di gestire fino a 100 siti web, offre 200GB di spazio di archiviazione MVME e comprende la registrazione gratuita di un dominio per il primo anno.

Per le piccole e medie imprese alla ricerca di affidabilità e prestazioni, il piano Cloud Startup potrebbe presentarsi come la scelta giusta. Proposto a partire da 9,99€ al mese, questo piano offre 300GB di spazio di archiviazione NVME, backup giornalieri e supporto per un alto numero di visite mensili.

Oltre all'hosting condiviso, Hostinger offre anche distintive opzioni come il VPS Hosting che garantisce maggiore flessibilità e controllo a partire da soli 5,49€ al mese.

È essenziale tenere presente che i prezzi mensili promozionali sono validi per contratti della durata di 48 mesi e potrebbero variare al momento del rinnovo. I prezzi indicati sono IVA esclusa.

Hostinger si distingue per l'ampia gamma di piani di hosting che propone, perfettamente adatti a diversi requisiti e budget. Grazie a tariffe concorrenziali e funzionalità complete, Hostinger merita sicuramente la tua attenzione quando si tratta di scegliere un fornitore di hosting per il tuo sito web.

