Hostinger offre Cloud Startup al 50%: ottimizzato per e-commerce

Dietro ogni e-commerce ben avviato, c'è un hosting di alta qualità. Nello specifico, il cloud hosting è una tra le migliori soluzioni quando si sceglie di aprire un negozio online: questo perché sfrutta la potenza e l'affidabilità di un server privato virtuale, combinandola alla semplicità di un servizio di hosting condiviso. Un ottimo provider di cloud hosting è Hostinger, realtà con diversi anni di esperienza nel settore, che in occasione di una speciale promozione ha deciso di scontare a metà prezzo il suo piano "Cloud Startup", ottimizzato proprio per e-commerce e aziende. In più, otterrai anche tre mesi completamente gratuiti.

Il miglior cloud hosting per il tuo e-commerce

Hostinger offre posizioni server in ben otto diversi Paesi al mondo: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, India, Singapore, Brasile, Lituania e Paesi Bassi. Con Hostinger ottieni uptime del server garantito al 99,9% e prestazioni superiori sfruttando la velocità e la potenza di HTTP/3 con un indirizzo IP dedicato. In più, avrai a disposizione un intuitivo pannello di controllo ottimizzato da cui gestire ogni aspetto.

Ma perché scegliere un cloud hosting? Perché si tratta di uno degli ambienti più adatti per garantire il successo del tuo e-commerce. Con un cloud hosting hai possibilità di crescita, ovvero iniziare in piccolo e successivamente espanderti. Inoltre, ti permetterà di ridurre il tempo di caricamento del tuo sito e migliorare - di conseguenza - l'esperienza utente. Il resto lo fa il supporto esperto disponibile 24/7 che ti aiuterà in ogni fase del processo.

Hostinger, per i suoi piani cloud hosting, garantisce:

Risorse dedicate , poiché i piani vengono eseguiti su istanze virtuali isolate;

, poiché i piani vengono eseguiti su istanze virtuali isolate; Installazione immediata in modo che il tuo progetto possa essere attivo e funzionante in pochissimo tempo;

in modo che il tuo progetto possa essere attivo e funzionante in pochissimo tempo; Backup dei dati di massimo livello, giornalieri e automatizzati;

dei dati di massimo livello, giornalieri e automatizzati; Cambio del Data Center semplificato: potrai modificare la posizione in pochissimi clic;

del Data Center semplificato: potrai modificare la posizione in pochissimi clic; Caching integrato per rendere i tuoi progetti ultra veloci e far loro scalare nel posizionamento sui principali motori di ricerca;

per rendere i tuoi progetti ultra veloci e far loro scalare nel posizionamento sui principali motori di ricerca; SSL gratuito incluso in ogni piano.

Nello specifico di Cloud Startup, le principali risorse a segnalare sono: 300 siti web inclusi, 200 GB di memoria SSD, larghezza di banda illimitata, dominio gratis. Mentre dal punto di vista delle prestazioni, offre 3 GB di RAM, 2 CPU Core, risorse e indirizzo IP dedicato. Lato sicurezza, il piano gode di protezione Cloudflare e scanner malware inclusi. Altri vantaggi sono e-mail gratuite, migrazione del sito web gratuita, costruttore di siti web, WordPress gestito e tantissimo altro.

Per un periodo di tempo limitato, il piano Cloud Startup di Hostinger è disponibile con uno sconto del 50%. A soli 9,99 euro al mese avrai accesso a tutte le risorse incluse, oltre che a supporto 24/7 garantito e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

