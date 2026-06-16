Aprire un sito web con WordPress in pochi minuti: con Hostinger è possibile

Per chi quest’estate ha il desiderio di aprire un sito web con WordPress in pochi minuti, confermiamo che grazie ai nuovi strumenti di oggi è possibile. Una delle aziende di web hosting migliori da questo punto di vista è Hostinger, che in questi giorni presenta piani in offerta a partire da 2,99 euro al mese per 48 mesi.

L’apertura di un sito WordPress a tempo record si deve all’impiego di un websiter builder basato sull’intelligenza artificiale, che dopo aver letto la descrizione del progetto online che si ha in mente realizza una prima bozza professionale del sito, lasciando i ritocchi finale all’utente grazie a un intuitivo editor drag and drop. Il servizio è utilizzabile da tutti, anche da chi non ha alcuna competenza né in campo informatico né nella programmazione.

Il piano web hosting Premium di Hostinger

Con piano Premium dell’azienda Hostinger è possibile creare fino a tre siti web e ottenere 5 crediti di vibe coding, da sfruttare per la realizzazione di siti e app tramite Hostinger Horizons. Sono inoltre inclusi 20 GB di spazio di archiviazione su SSD per la conservazione dei propri file, nonché 1 dominio e 2 caselle di posta per ciascun sito web gratis per un anno.

Gli altri vantaggi del piano Premium sono il già citato website builder con AI, il protocollo SSL gratuito, la migrazione di un eventuale precedente sito senza costi, strumenti di e-mail marketing gratuiti per dodici mesi, nonché backup automatici settimanali.

Grazie alla promozione in corso, il piano web hosting di Hostinger è disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, per una spesa complessiva di 143,52 euro in quattro anni invece di 575,52 euro. Al termine dei 48 mesi, il piano si rinnoverà a 9,99 euro al mese a meno che non si scelga di disdire senza costi aggiuntivi.

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