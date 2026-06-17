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Hosting web gratis per un anno: come funziona l'offerta IONOS

Sito web, dominio e SSL a costo zero per 12 mesi: l'analisi dell'offerta IONOS Plus.
Hosting web gratis per un anno: come funziona l'offerta IONOS
Sito web, dominio e SSL a costo zero per 12 mesi: l'analisi dell'offerta IONOS Plus.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 17 giu 2026
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Nel sempre più competitivo e affollato mercato dei servizi web hosting a emergere è certamente IONOS, provider n.1 in Europa, che rilancia la sua offerta che ti permette di avere un hosting gratuito per un anno con cui far nascere e crescere il tuo progetto web davvero a costo zero. Un'opportunità che strizza l'occhio a start-up, liberi professionisti o blogger che vogliono testare la fattibilità di un nuovo progetto digitale senza dover sostenere alcun rischio economico iniziale.

Attiva l'offerta

L'offerta è attiva sul piano Hosting Plus che offre uno spazio di archiviazione di ben 200GB su dischi NVMe SSD per garantirti tempi di caricamento delle pagine praticamente istantanei con il supporto della rete CDN, Content Delivery Network, integrata per massimizzare le prestazioni. Una dotazione che include anche tutto il resto per andare online in pochi minuti: l'installazione delle app in un clic (perfetta per chi usa WordPress o altri CMS popolari), un dominio gratuito per il primo anno, un certificato SSL per la sicurezza crittografica dei dati e 2 caselle e-mail professionali. Per esigenze superiori ecco anche accessi avanzati tramite SSH, SFTP e l'integrazione con WP-CLI.

IONOS ti mette a disposizione una infrastruttura solida data da una rete geo-ridondante dislocata in data center 100% europei con un'impressionante disponibilità garantita del 99,99%. A questo devi aggiungere uno scanner antimalware per blindare il sito dalle minacce informatiche e un servizio di assistenza clienti 24/7 completamente in lingua italiana pronto a intervenire per ogni necessità.

Allo scoccare del tredicesimo mese, il piano si rinnoverà a 9 euro al mese, a cui andrà sempre aggiunta l'IVA. Inoltre, ricorda che anche il dominio in omaggio vale solo per il primo anno: dal secondo anno in poi, dovrai pagare il costo del rinnovo annuale del dominio. Naturalmente, sarai libero di disdire in ogni momento.

Comunque, se nel cassetto hai un'idea a cui vuoi dar forma, ma per il momento non preferisci fare investimenti, questa offerta di IONOS elimina ogni scusa.

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