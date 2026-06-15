Sito web WordPress più veloce a partire da 0€ al mese per 1 anno con IONOS

Volere un sito web WordPress più veloce non è solo un capriccio ma un passo indispensabile per offrire ai propri utenti un’esperienza d’uso migliore. Se poi a questo ci aggiungiamo il fatto che l’ultimo aggiornamento di Google premia tra le altre cose anche la velocità di caricamento delle pagine web, ecco che la richiesta diventa più che mai attuale.

Per ottenere un sito web con WordPress veloce occorre affidarsi a un servizio di web hosting affidabile. Uno dei migliori in assoluto è quello proposto da IONOS, provider cloud numero uno in Europa, che propone un anno gratuito (dal secondo anno la quota annuale parte da 10 euro al mese).

Performance superiori scegliendo IONOS

La scelta di IONOS rappresenta uno dei passi più importanti che un titolare di un sito web può fare per ottenere da subito prestazioni migliori senza alcun tipo di conoscenza tecnica. Tutto quello che bisogna fare è selezionare il piano Expand, ora in offerta a 0 euro al mese per il primo anno, e seguire la procedura guidata dettata dall’azienda di web hosting leader in Europa.

Dopo pochi minuti si otterrà un nuovo hosting WordPress fino a tre volte più veloce rispetto alla precedente generazione, un plugin di caching per caricamenti più veloci delle pagine web, un hosting isolato per una maggiore stabilità e un’archiviazione completa su disco SSD per performance ancora migliori.

Ogni pacchetto di IONOS include inoltre un dominio e un certificato SSL, così come almeno un indirizzo e-mail per gestire in maniera professionale i contatti con i propri utenti o potenziali clienti della propria attività online. Nel caso specifico del piano Expand, gli utenti hanno a disposizione 50 GB di spazio di archiviazione, cinque indirizzi e-mail e vari strumenti AI per velocizzare il proprio flusso di lavoro tramite la creazione di testi e immagini con l’intelligenza artificiale.

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