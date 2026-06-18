Sito WordPress pronto in pochi secondi: primo anno gratis con IONOS

Le persone che quest'estate desiderano aprire un sito WordPress già pronto in pochi secondi dovrebbero valutare l'offerta dell'azienda di web hosting tedesca IONOS, che propone un hosting per WordPress gratis il primo anno con in più un dominio e una casella di posta elettronica. A tutto questo poi si aggiungono anche prestazioni affidabili e veloci, nonché una protezione DDoS e scansioni di sicurezza durante tutto l'anno.

La promozione interessa il pacchetto Expand, ora disponibile gratis per 12 mesi invece di 11 euro al mese. Al termine poi del primo anno, il piano si rinnova a 10 euro al mese, a meno di disdetta (quest'ultima è a completa descrizione dell'utente, sia prima del rinnovo automatico che dopo).

Online in tre passaggi

La magia, se così si può definire, è ad opera del website builder proprietario di IONOS. Da parte dell'utente non rimangono da fare che tre semplici cose: per prima cosa bisogna descrivere in breve il progetto web che si ha in mente, per poi attendere pochi secondi prima che l'intelligenza artificiale riesca a generare una prima bozza del sito da subito professionale.

L'utente può ora modificare a proprio piacimento la bozza del nuovo sito tramite l'intuitivo editor drag&drop messo a disposizione dall'azienda di web hosting teutonica. Tramite tale editor è possibile ad esempio modificare le sezioni o le categorie del sito, l'aspetto grafico più in generale e alcune delle funzionalità che si vogliono aggiungere o togliere dal proprio progetto.

Il terzo e ultimo passaggio è anche quello più semplice: dopo aver completato le eventuali modifiche necessarie per l'anteprima definitiva, basta cliccare sul bottone Pubblica per mettere online il progetto. Fatto questo, ci si potrà concentrare unicamente sulla crescita del sito, senza preoccuparsi di questioni tecniche e quanto'altro, anche perché il website builder continuerà ad essere disponibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.