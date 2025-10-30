Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Hostinger lancia il Black Friday anticipato: ecco l'80% di sconto

In questo momento il website builder di Hostinger è scontato dell'80%: per mettere online il tuo sito con facilità ti bastano 2,49€ al mese.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 30 ott 2025
Link copiato negli appunti

In netto anticipo sulla tabella di marcia, Hostinger ha già lanciato le sue offerte per il Black Friday. Nello specifico, il servizio propone fino all'80% di sconto sul suo website builder con AI integrata, ovvero lo strumento che permette di aprire un sito web senza alcuna competenza in informatica e programmazione.

In sostanza, ti basteranno 2,49€ al mese per mettere online il tuo portale personale, con nome di dominio gratuito e molte altre funzionalità progettate da Hostinger che andremo a scoprire nelle prossime righe.

Vai all'offerta di Hostinger

Come funziona il website builder di Hostinger, ora in sconto

La posizione di leadership di Hostinger nel settore dei fornitori di hosting è stata confermata in questi mesi dal lancio del website builder basato sull'intelligenza artificiale. Grazie a questo tool, aprire un nuovo sito da zero non è più un'impresa: basta avere un'idea chiara, perché al resto ci penserà l'AI.

Niente più programmatori o agenzie di marketing: bastano pochi step per mettere online il proprio progetto.

  1. Descrivere la propria idea che si ha in mente fornendo le indicazioni all'intelligenza artificiale;
  2. Personalizzare la prima bozza del sito con l'utilizzo dello strumento drag-and-drop che serve per trascinare gli elementi del sito a proprio piacimento (con possibilità di scegliere colori e font);
  3. Selezionare il nome di dominio e pubblicare definitivamente il sito.

In aggiunta, Hostinger mette a disposizione funzionalità extra, come fino a 100 GB di archiviazione, fino a 10 caselle di posta gratis per un anno, backup settimanali o giornalieri, CDN gratuita e molto altro.

Approfitta ora del Black Friday: vai sul sito di Hostinger e sfrutta la promozione del momento. Ha un tempo di validità limitato.

Vai all'offerta di Hostinger

