Hostinger lancia il Black Friday anticipato: ecco l'80% di sconto

In netto anticipo sulla tabella di marcia, Hostinger ha già lanciato le sue offerte per il Black Friday. Nello specifico, il servizio propone fino all'80% di sconto sul suo website builder con AI integrata, ovvero lo strumento che permette di aprire un sito web senza alcuna competenza in informatica e programmazione.

In sostanza, ti basteranno 2,49€ al mese per mettere online il tuo portale personale, con nome di dominio gratuito e molte altre funzionalità progettate da Hostinger che andremo a scoprire nelle prossime righe.

Come funziona il website builder di Hostinger, ora in sconto

La posizione di leadership di Hostinger nel settore dei fornitori di hosting è stata confermata in questi mesi dal lancio del website builder basato sull'intelligenza artificiale. Grazie a questo tool, aprire un nuovo sito da zero non è più un'impresa: basta avere un'idea chiara, perché al resto ci penserà l'AI.

Niente più programmatori o agenzie di marketing: bastano pochi step per mettere online il proprio progetto.

Descrivere la propria idea che si ha in mente fornendo le indicazioni all'intelligenza artificiale; Personalizzare la prima bozza del sito con l'utilizzo dello strumento drag-and-drop che serve per trascinare gli elementi del sito a proprio piacimento (con possibilità di scegliere colori e font); Selezionare il nome di dominio e pubblicare definitivamente il sito.

In aggiunta, Hostinger mette a disposizione funzionalità extra, come fino a 100 GB di archiviazione, fino a 10 caselle di posta gratis per un anno, backup settimanali o giornalieri, CDN gratuita e molto altro.

