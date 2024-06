Hostinger: il migliore hosting WordPress per aprire il tuo sito web

Trovare il migliore hosting WordPress è fondamentale per garantire il successo del tuo sito web. Tra le diverse opzioni disponibili, Hostinger è una scelta di alta qualità, grazie alla sua offerta completa e sicura. Hostinger propone un piano speciale a soli 2,99€ al mese, con lo sconto del 75%, ideale sia per chi è alle prime armi che per chi ha già esperienza nella gestione di siti web.

Hostinger: il migliore hosting WordPress del settore

L'offerta di Hostinger è particolarmente ricca di funzionalità e include due mesi gratuiti. Ecco cosa ottieni se approfitti della promozione:

traffico illimitato ;

; fino a 100 siti web;

100GB di memoria su SSD ;

; backup settimanali gratuiti;

dominio, posta elettronica e certificati SSL gratuiti.

Inoltre, offre ottimizzazione e gestione per WordPress, editor per la costruzione del sito, 100 sottodomini per account, filtro spam, scanner virale aziendale e filtri email personalizzati IMAP/SMTP.

Grazie a tecnologie avanzate come LiteSpeed Web Server e Object Cache per WordPress, i tempi di caricamento del sito vengono ridotti di tre volte. A livello di sicurezza, invece, la protezione da attacchi DDoS è garantita dai nameserver salvaguardati da Cloudflare, mentre i backup automatici proteggono i dati da eventuali perdite.

Se hai bisogno di migrare il tuo sito, Hostinger mette a disposizione una procedura di trasferimento gratuita, assistita passo dopo passo dai propri agenti. Puoi anche utilizzare lo strumento di migrazione automatica.

Se stai cercando il migliore hosting WordPress, Hostinger è la tua prima scelta. Offre velocità, sicurezza e un'ampia gamma di funzionalità a 2,99 euro al mese. Inizia a costruire il tuo sito oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.