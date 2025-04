IONOS ti dà WordPress e IA per il tuo sito a solo 1€/mese

Un hosting WordPress ottimizzato con funzioni IA per costruire e modificare il proprio sito web in maniera semplice e veloce? Con IONOS si può fare. Questo provider mette a disposizione una soluzione per realizzare un progetto online con WordPress, personalizzabile attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale.

Adesso IONOS sta scontando i suoi piani: puoi avere proprio l'hosting WordPress a solo 1€ al mese per un anno invece di 10€. Un risparmio netto del 90%. Per approfittarne basta andare sul sito di IONOS, ma prima vorrai sapere meglio i servizi garantiti da questo piano. Scopriamolo nelle prossime righe.

L'IA al tuo servizio con IONOS

Generare un sito web in pochi secondi e senza particolari competenze tecniche sembrava impossibile fino a poco tempo fa, invece adesso grazie alle soluzioni IONOS basta fornire alcuni dettagli sul progetto che hai in mente e sui tuoi obiettivi. Entro qualche secondo otterrai un sito web professionale e all'altezza delle aspettative.

Ma l'IA di IONOS non si limita a questo. Con questi strumenti è possibile anche generare testi e immagini, così come aggiungere elementi e sezioni come moduli di contatto, recensioni e molto altro. Inoltre, con il chatbot basato sull'IA messo a disposizione dal provider potrai chiarire dubbi e fissare obiettivi.

Completano il pacchetto i 50 GB di spazio di archiviazione su SSD, i 5 indirizzi email inclusi, il certificato SSL e la protezione antimalware. C'è anche un dominio gratuito per il primo anno. Da menzionare infine i backup giornalieri con Jetpack.

Ricordiamo l'offerta: solo per poco tempo il piano hosting WordPress di IONOS è in offerta a 1€ al mese per un anno, grazie ad uno sconto del 90%. Per ottenere la promozione vai sul sito di IONOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.