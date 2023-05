Con Hostinger non serve un editor per aprire il sito: è incluso!

Aprire un nuovo sito non è di sicuro una passeggiata. Il servizio di hosting è la prima cosa a cui bisogna pensare, oltre a un buon editor. Se non volete perdere tempo a cercare separatamente questi due utili strumenti, potete prendere due piccioni con una fava acquistando Hostinger! Si tratta di un servizio che offre tanto spazio, insieme ai più moderni standard di sicurezza e uno strumento per la costruzione del sito!

Hostinger: tutto quello che serve a un prezzo bassissimo

Hostinger è il servizio di hosting ideale per iniziare o per migrare il proprio sito. Risparmierete da subito grazie al dominio, ai certificati di sicurezza e alla casella di posta elettronica gratuiti. Sarete protetti da tutte le minacce informatiche più recenti, inclusi gli attacchi DDoS (Distribuited Denial of Service), e da possibili perdite accidentali dei dati, con backup automatizzati.

La piattaforma è adatta sia ai principianti, che ai più esperti, grazie a un ambiente flessibile che si adatta a tutte le esigenze. Sottoscrivendo il piano in offerta del 75%, a soli 2,99€ al mese, potrete beneficiare di:

Traffico, database e larghezza di banda senza limiti

Spazio di archiviazione su SSD fino a 100GB

Fino a 100 siti web

Posta elettronica, certificati SSL e dominio gratuiti

Strumento per la costruzione del sito web incluso

Possibilità di creare fino a 100 sottodomini

Ottimizzazione per WordPress e strumento per lo staging

Backup settimanali gratuiti

Tutto il necessario per soddisfare le esigenze più comuni, comprese quelle di chi possiede già un sito! La migrazione è infatti gratuita, attraverso uno strumento dedicato e totalmente automatico. Per ogni evenienza, un gruppo di agenti è comunque pronto ad aiutarvi passo per passo, in modo che il trasferimento sia completo entro le 24 ore.

L'assistenza rimane a disposizione, tutta la settimana per tutte le ore del giorno, per qualsiasi problema. Se non rimarrete comunque soddisfatti, potrete usufruire di una garanzia di rimborso che vale per i 30 giorni successivi alla sottoscrizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.