Hostinger: gestite fino a 100 siti web a soli 2,99€ al mese

Hostinger è il servizio ideale se possedete un numero importante di siti web da gestire. A un prezzo davvero basso e scontato del 75%, permette infatti di poterne amministrare fino a 100, usufruendo di ben 100GB di spazio su memoria SSD. Un'ottima offerta, adatta sia ai principianti che ai webmaster più esperienti, con esigenze più elevate di un semplice sito informativo.

Con Hostinger avrete tutto quello che serve per garantire un'esperienza ottimale. La tecnologia LiteSpeed Web Server, insieme a soluzioni di cache avanzate e Object Cache per WordPress, aiutano a ridurre drasticamente i tempi di caricamento. Il vostro sito sarà sempre reattivo e avrà un tempo di risposta molto rapido.

La sicurezza è sempre garantita con certificati SSL illimitati, per la crittografia del traffico web. Il sito è inoltre protetto da possibili attacchi DDoS tramite dei nameserver CloudFlare, mentre dei backup automatici preverranno qualsiasi perdita accidentale dei dati. L'operatività è garantita il 99,9% delle volte.

Hostinger:

Il piano Web Hosting di Hostinger, attualmente in offerta a 2,99€ con sconto del 75%, include diverse funzionalità, tra cui:

Traffico senza limiti

Fino a 100 siti web

100GB di spazio su SSD

Back up gratis con cadenza settimanale

Certificato SSL, dominio e posta elettronica gratis

Editor per la creazione del sito incluso

Ottimizzazione per WordPress

100 sottodomini per account

Filtro anti SPAM aziendale

Filtri email personalizzati

Protocollo posta IMAP/SMTP

L'assistenza clienti di Hostinger è sempre disponibile ad aiutarvi, 24 ore al giorno per tutta la settimana. Contattatela per ricevere aiuto tramite la chat, oppure seguite delle procedure dettagliate nella sezione apposita.

Se avete la necessità di migrare il vostro sito esistente, la procedura è gratuita. Lo strumento per il trasferimento effettua l'operazione in automatico, ma se doveste richiedere aiuto per qualsiasi problema, un gruppo di agenti vi aiuterà passo passo per far si che tutto sia completo entro 24 ore.

Sottoscrivete ora il piano per avere 3 mesi aggiuntivi in omaggio!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.