Hostinger, ecco l'antipasto del Black Friday: sconti fino all'80%

Con il website builder e l'AI di Hostinger puoi creare un sito web in pochi minuti. Ora puoi averlo in sconto a partire da 2,49€ al mese.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 29 ott 2025
Nel settore dei servizi di hosting c'è uno strumento che spicca: si chiama Hostinger e in questo momento ha messo in sconto dell'80% i suoi piani di abbonamento, con prezzi a partire da 2,49€ al mese.

Si tratta di un "antipasto" del Black Friday di novembre e rappresenta una promozione ideale per tutti quegli utenti che stanno cercando un servizio hosting per creare il proprio sito web. Da questo punto di vista, Hostinger offre un tool impareggiabile: con l'integrazione dell'AI, mettere online il proprio portale sarà una passeggiata. Andiamo a scoprire cosa include.

Tutti i vantaggi del servizio di Hostinger

In sostanza, con Hostinger anche chi non è pratico di informatica e programmazione potrà realizzare e pubblicare il proprio sito personale senza ausilio di nessuno. Questo grazie al website builder con AI sviluppato dall'azienda. L'utente deve semplicemente fornire le proprie indicazioni su come vuole il sito, perché alla struttura ci penserà l'intelligenza artificiale.

In più, Hostinger offre oltre 150 template preimpostati, qualora fossero di gradimento. Oltre a tutta una serie di altri vantaggi, come dominio gratuito per un anno, backup automatici (settimanali, giornalieri e su richiesta, in base al piano scelto), fino a 100 GB di spazio di archiviazione ad alta velocità e migrazione gratuita del sito senza downtime.

Insomma, uno strumento completo e ricco di funzionalità extra, che ora è proposto con l'80% di sconto. E non è finita qui: inclusi ci sono anche due mesi extra gratis e una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Per approfittarne basta andare sulsito di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

