Hostinger vi regala il dominio con uno sconto imperdibile del 75%

Hostinger rende disponibile ancora per pochi giorni un'ottima offerta per ottenere un buon servizio di host, con dominio gratuito incluso. Con soli 2,99€ risparmierete il 75% sul prezzo finale, per portarvi a casa un dominio totalmente gratis e un'assistenza clienti sempre pronta ad aiutarvi.

Hostinger: perché sceglierlo

Hostinger è presente in tutto il mondo con diversi server localizzati. Permette di gestire fino a 100 siti web, con dominio incluso, e di impostare un indirizzo email aziendale professionale, senza costi aggiuntivi.

Offre una gran quantità di spazio in rete, è infatti possibile usufruire di 100GB di spazio su SSD. Veramente più che sufficiente per qualsiasi esigenza comune, di tipo puramente privato o aziendale. L'utilizzo di un SSD contribuisce inoltre a migliorare le prestazioni del proprio sito.

Con la tecnologia LiteSpeed Web Server e Object Cache per WordPress, il tempo di risposta è ridotto fino a 3 volte. L'esperienza per gli utenti sarà molto veloce e fluida, con dei tempi di caricamento praticamente dimezzati.

Oltre al dominio, a essere gratis sono anche il certificato di sicurezza SSL, la posta elettronica e i backup, eseguiti con cadenza settimanale. Ogni vostro dato è al sicuro e non rischierete perdite accidentali.

Tra le altre cose, ma non meno importante, c'è anche uno strumento gratuito per la costruzione di un sito web. Un valore aggiunto che vi consente di risparmiare sia denaro che tempo, senza prendersi la briga di andarne a cercare uno separatamente.

Hostinger provvede anche a tenervi al riparo dalle minacce informatiche più diffuse, come gli attacchi DDoS, attraverso dei nameserver protetti da CloudFlare. In questo modo, viene garantita un'operatività del 99,9%.

L'assistenza, sempre attiva, è disponibile 24 ore al giorno per tutta la settimana. Potete contattarla via chat per ottenere tutto il supporto necessario per qualsiasi evenienza. È anche disponibile un'intera sezione completa di tutorial approfonditi.

Dovete trasferire un sito? La migrazione è gratuita! Un gruppo di agenti vi aiuterà nel processo per garantire che sia completo entro 24 ore.

