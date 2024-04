Hostinger: crea il tuo sito a meno di 3€ al mese

Crea il proprio sito web è facile se lo fai con Hostinger, il servizio di hosting che propone piani a partire da 2,99€ al mese e ti da tutte le risorse necessarie per mettere in piedi il tuo portale, che sia come portfolio, per vendere prodotti o puramente informativo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa magnifica offerta.

Hostinger: prezzo competitivo e tante funzionalità

A un prezzo estremamente competitivo di soli 2,99€ al mese (IVA esclusa), con un impegno di 48 mesi, Hostinger offre un pacchetto completo che ti permetterà di creare, gestire e far crescere il tuo sito web senza necessità di competenze tecniche avanzate. Il pacchetto base di Hostinger include tutto ciò che è essenziale per un sito web: 100 GB di spazio su disco SSD per prestazioni veloci, certificato SSL gratuito per garantire la sicurezza, traffico illimitato per accogliere numerosi visitatori, email gratuite, un dominio senza costi aggiuntivi e backup settimanali per proteggere i tuoi dati. Queste caratteristiche rendono Hostinger una piattaforma affidabile e sicura, ideale per chi sta facendo i primi passi nel digitale.

Per coloro che desiderano espandere il proprio business creando un e-commerce, Hostinger propone il piano Business a soli 3,99€ al mese. Questo piano include tutte le funzionalità del pacchetto base con l'aggiunta di prestazioni ottimizzate e WooCommerce, il popolare plugin di WordPress per e-commerce, fornito nella sua versione base, permettendoti così di iniziare a vendere online in maniera semplice e efficace.

Hostinger semplifica ulteriormente il processo con la migrazione gratuita del sito esistente, l'installazione di WordPress con un solo click, e un intuitivo builder di siti web accompagnato da 150 template di design per personalizzare l'aspetto del tuo sito. Inoltre, l'integrazione con Google Analytics e strumenti di copywriting basati sull'intelligenza artificiale ti aiuteranno a monitorare e ottimizzare il tuo sito per massimizzare il raggiungimento degli obiettivi di business.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.