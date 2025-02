Hostinger: con 3,29€ al mese hai il website builder più avanzato

Realizzare un sito web professionale oggi è più semplice ed economico che mai. Hostinger, uno dei provider di hosting più affidabili sul mercato, offre una promozione imperdibile. Un website builder avanzato con intelligenza artificiale e dominio gratuito, tutto incluso a soli 3,29€ al mese, con uno sconto del 78% e 3 mesi extra gratis. Andiamo a scoprire perché si tratta di uno dei migliori piani hosting del momento.

Hostinger: il website builder intuitivo con AI per creare il tuo sito web

Hostinger ha sviluppato una soluzione che consente di costruire un sito senza dover possedere competenze tecniche. Il Website Builder Business integra strumenti avanzati di intelligenza artificiale in grado di generare pagine web ottimizzate per la SEO, scrivere testi personalizzati e creare immagini adatte alle esigenze di ogni progetto. Il tutto con un’interfaccia semplice e intuitiva che permette di organizzare i contenuti tramite un sistema drag and drop, per un’esperienza di creazione fluida e immediata.

Oltre alla tecnologia AI, il website builder di Hostinger offre un set completo di strumenti per personalizzare il sito e adattarlo a qualsiasi necessità. Sono disponibili oltre 150 template professionali, un servizio di email gratuito, la possibilità di gestire il sito direttamente da mobile e l’opzione di avviare un e-commerce. Si possono gestire fino a 500 prodotti e a disposizione abbiamo oltre 20 metodi di pagamento supportati.

A tutto questo si aggiunge un supporto tecnico attivo 24/7, pronto a rispondere a qualsiasi richiesta, e una garanzia di rimborso entro 30 giorni, per permettere agli utenti di testare il servizio senza rischi.

Per un periodo di tempo limitato, è possibile ottenere il pacchetto completo di Hostinger con hosting, website builder AI e dominio gratuito. Tutto questo al prezzo speciale di 3,29€ al mese per 48 mesi, con 3 mesi extra gratis. Un’occasione imperdibile per chi desidera avviare un progetto online con strumenti professionali a un prezzo altamente competitivo.

Per scoprire tutti i dettagli e attivare la promozione, visita il sito ufficiale di Hostinger.

