Hostinger: apri il tuo sito di vendite a 4€ al mese

Hostinger propone un'offerta eccezionale per aprire il proprio sito web per vendite online: si tratta di un pacchetto ecommerce che, permettendo l'uso di WordPress e del suo plugin per le vendite, WooCommerce, ti pone la base per creare il tuo sito in pochi click e a soli 4€ al mese.

Hostinger: come avere il tuo ecommerce velocemente

Il piano di Hostinger non solo è accessibile, ma è anche ricco di funzionalità che facilitano l'impostazione e la gestione del tuo e-commerce. Ogni pacchetto include un dominio gratuito che ti aiuta a stabilire immediatamente la tua presenza online, e un certificato SSL gratuito per garantire che il tuo sito sia sicuro e fidato dai clienti. Inoltre, non dovrai preoccuparti del traffico del sito poiché il piano offre supporto per un volume elevato di visite mensili e una capacità di gestire centinaia di transazioni.

Per coloro che necessitano di maggiori risorse e funzionalità avanzate, Hostinger propone diverse opzioni di upgrade. Ad esempio, il pacchetto Business è ideale per i negozi online più grandi, offrendo prestazioni superiori e più spazio di archiviazione, il tutto a prezzi altamente competitivi. Questo piano è particolarmente adatto per gestire un numero maggiore di visite e transazioni, garantendo che il tuo sito rimanga veloce e reattivo anche sotto carico.

Hostinger si impegna anche a fornire un'assistenza clienti eccezionale, disponibile 24/7, per risolvere qualsiasi problema tecnico o rispondere a domande in tempo reale. Con funzionalità aggiuntive come backup giornalieri e protezione avanzata DDoS, puoi essere certo che il tuo e-commerce sia non solo operativo, ma anche protetto da qualsiasi potenziale minaccia.

Iniziare è facile: la configurazione del WooCommerce può essere completata con un solo click, e grazie ai template predefiniti gratuiti, puoi personalizzare il tuo sito in modo che rifletta la tua marca senza bisogno di competenze tecniche avanzate. Inoltre, con l'aggiornamento automatico intelligente di WordPress e gli strumenti di staging, puoi sperimentare con nuove funzionalità senza rischi.

