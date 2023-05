Hostinger: al 75% di sconto è la soluzione all-in-one che cercavi

Ancora poche ore per accedere alla promozione lanciata da Hostinger, che ti permette di ottenere fino al 75% di sconto su tutti i piani di web hosting:

Premium Web Hosting (per siti web personali) a 2,99 euro al mese (-75%)

(per siti web personali) a 2,99 euro al mese (-75%) Business Web Hosting (ottimizzato per le piccole e medie imprese) a 3,99 euro al mese (-75%)

(ottimizzato per le piccole e medie imprese) a 3,99 euro al mese (-75%) Cloud Startup (per e-commerce e aziende) a 9,99 euro al mese (-50%)

Tutti e tre i piani offrono, in aggiunta, tre mesi di servizio completamente gratuiti.

Perché Hostinger conviene?

Hostinger è un provider che offre velocità, affidabilità e concretezza, grazie a Data Center localizzati in tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Regno Unito, dalla Francia all'India, da Singapore al Brasile, dalla Lituania ai Paesi Bassi. Ma perché scegliere Hostinger? Perché è la soluzione per siti web all-in-one:

Gestisci fino a 100 siti web e registra gratuitamente un nome di dominio

Ottimizza il tuo flusso di lavoro con l'hosting WordPress gestito

Massimizza la velocità di caricamento del sito web con la tecnologia LiteSpeed ​​Web Server

Riduci fino a 3 volte il tempo di risposta del sito web con Object Cache per WordPress

Ricevi aiuto in qualsiasi momento tramite il supporto della chat dal vivo

Ottieni certificati di sicurezza SSL illimitati per crittografare il traffico dei tuoi siti web

Proteggi il tuo sito web dagli attacchi DDoS con i nameserver protetti da Cloudflare e i tuoi file con backup automatici

e i tuoi file con Assicurati che il tuo sito web sia online con la garanzia di uptime del 99,9%

Trasferisci il tuo sito web utilizzando lo strumento gratuito di migrazione automatica del sito web

Se il tuo obiettivo è aprire un sito web personale, un portfolio creativo oppure un blog, il piano giusto per te è Premium Web Hosting a soli 2,99 euro al mese: e-mail personalizzate, SSL e dominio gratuiti, larghezza di banda illimitata, WordPress gestito, database senza limiti, protezione Cloudflare e tantissimi altri vantaggi.

Se invece sei un imprenditore con una piccola o media impresa, dovresti optare per Business Web Hosting, a soli 3,99 euro al mese, che ti offre tutto il supporto di cui hai bisogno per far crescere la tua attività online. Oltre allo sconto del 75%, otterrai anche tre mesi di servizio gratuiti inclusi. Infine c'è Cloud Startup a 9,99 euro al mese, appositamente pensato per aziende e negozi online.

La promozione, a tempo limitato, è in scadenza: approfitta degli sconti prima che sia troppo tardi.

