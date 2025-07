Hostinger AI Website Builder: creare il tuo sito con l’intelligenza artificiale

I piani Premium di Hostinger

Per sfruttare al massimo il Website Builder e le funzioni di hosting gestito, Hostinger propone tre piani con caratteristiche adatte a diverse esigenze. Il piano Premium è pensato per siti personali o progetti di piccola scala, con un costo promozionale di 2,99 euro al mese (con 75% di sconto su 48 mesi) che include 25 siti, 25 GB di memoria SSD, dominio gratuito per un anno, backup settimanali, SSL illimitato e strumenti AI per la SEO.

Il piano Business, indicato per chi cerca più risorse e potenza, parte da 3,99 euro al mese e offre 50 siti, 50 GB di memoria NVME, backup giornalieri, 5 caselle email e funzionalità WooCommerce Basic.

Infine, il piano Cloud Startup garantisce le prestazioni più elevate, con 100 siti, 100 GB di archiviazione NVME, 10 caselle email e strumenti avanzati per l’e-commerce, a partire da 7,99 euro al mese. Tutti i piani includono il Website Builder di Hostinger, dominio gratuito e supporto prioritario, offrendo così soluzioni scalabili e adatte a ogni tipo di progetto online.

Strumenti di marketing e SEO integrati

Uno dei punti di forza di Hostinger AI Website Builder è l’integrazione di strumenti per la promozione online. Grazie a Hostinger Reach, è possibile generare email di marketing personalizzate, pronte per essere inviate ai clienti. Sono supportate integrazioni con Google Ads, Meta Pixel e Google Analytics, per monitorare e migliorare l’efficacia delle campagne pubblicitarie.

Gli strumenti SEO integrati aiutano a ottimizzare ogni pagina per i motori di ricerca, con l’assistenza dell’AI che suggerisce modifiche e migliorie. Tutto questo permette di avere un sito non solo bello da vedere, ma anche facile da trovare online.

E-commerce e generazione di contenuti con l’AI

Hostinger non si limita alla creazione di siti vetrina. La piattaforma offre anche funzioni pensate per l’e-commerce. È possibile configurare un negozio online in pochi passaggi, caricare le foto dei prodotti e lasciare che l’AI generi titoli, descrizioni ed etichette. Una soluzione che velocizza enormemente la gestione del catalogo.

Inoltre, l’AI Writer e l’AI Image Generator permettono di creare testi e immagini personalizzate per il proprio brand. L’AI SEO Assistant aiuta a migliorare il posizionamento sui motori di ricerca, mentre il generatore di blog consente di arricchire il sito con articoli professionali, rafforzando l’autorevolezza del brand.

