Hostinger: 80% di sconto sui piani hosting per il tuo business online

Avviare un progetto online spesso resta bloccato nel “prima o poi”, ma con Hostinger quel momento diventa “oggi”. La piattaforma è pensata per accompagnare utenti, professionisti e aziende dall’idea al lancio del sito web in modo semplice e accessibile, anche senza competenze tecniche avanzate. Con piani che partono da 2,49 € al mese, tre mensilità gratuite e garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, Hostinger abbassa concretamente le barriere d’ingresso al mondo digitale. Hosting, domini, email professionali e strumenti basati sull’intelligenza artificiale convivono in un unico ecosistema progettato per far crescere rapidamente la presenza online, offrendo prestazioni affidabili e un’interfaccia intuitiva.
Uno dei punti di forza di Hostinger è l’attenzione alla creazione rapida dei siti web. Grazie al Website Builder con AI, basta descrivere la propria idea per ottenere layout, testi e immagini pronti all’uso, personalizzabili con un editor drag and drop. Per chi preferisce WordPress, Hostinger offre un avvio semplificato con installazioni rapide, manutenzione automatica, sicurezza integrata e ottimizzazione delle prestazioni. A queste soluzioni si affianca Hostinger Horizons, una tecnologia che consente di trasformare semplici comandi testuali in siti web o applicazioni, senza codice e senza complessità. È un approccio che rende il web più accessibile e accelera notevolmente i tempi di realizzazione, come confermato da designer, marketer e creator che utilizzano quotidianamente la piattaforma.
Soluzioni scalabili
Dal punto di vista infrastrutturale, Hostinger supporta la crescita nel tempo grazie a soluzioni di cloud hosting scalabili, risorse espandibili e uptime affidabile. I piani Premium, Business e Cloud Startup offrono livelli progressivi di potenza, spazio di archiviazione NVMe ad alte prestazioni, backup automatici, CDN gratuita e strumenti avanzati per e-commerce e progetti ad alto traffico. L’esperienza è completata da strumenti AI come Kodee, l’agente intelligente che assiste nella gestione del sito, e da soluzioni di email aziendale e marketing automation che rafforzano il brand e la comunicazione.
