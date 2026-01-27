Hostinger: 80% di sconto sui piani hosting per il tuo business online

Website Builder con AI

Uno dei punti di forza di Hostinger è l’attenzione alla creazione rapida dei siti web. Grazie al Website Builder con AI, basta descrivere la propria idea per ottenere layout, testi e immagini pronti all’uso, personalizzabili con un editor drag and drop. Per chi preferisce WordPress, Hostinger offre un avvio semplificato con installazioni rapide, manutenzione automatica, sicurezza integrata e ottimizzazione delle prestazioni. A queste soluzioni si affianca Hostinger Horizons, una tecnologia che consente di trasformare semplici comandi testuali in siti web o applicazioni, senza codice e senza complessità. È un approccio che rende il web più accessibile e accelera notevolmente i tempi di realizzazione, come confermato da designer, marketer e creator che utilizzano quotidianamente la piattaforma.

Soluzioni scalabili

Dal punto di vista infrastrutturale, Hostinger supporta la crescita nel tempo grazie a soluzioni di cloud hosting scalabili, risorse espandibili e uptime affidabile. I piani Premium, Business e Cloud Startup offrono livelli progressivi di potenza, spazio di archiviazione NVMe ad alte prestazioni, backup automatici, CDN gratuita e strumenti avanzati per e-commerce e progetti ad alto traffico. L’esperienza è completata da strumenti AI come Kodee, l’agente intelligente che assiste nella gestione del sito, e da soluzioni di email aziendale e marketing automation che rafforzano il brand e la comunicazione.

