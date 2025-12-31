Hostinger: 80% di sconto con i saldi di Capodanno

Con la promo di Capodanno di Hostinger, chi desidera creare un sito da zero o migliorare uno già esistente può scegliere piani completi, ricchi di funzionalità e strumenti basati sull'intelligenza artificiale, a prezzi fortemente ribassati.

Per celebrare l’inizio del nuovo anno, Hostinger applica sconti fino all'80% sui principali pacchetti di hosting. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di queste soluzioni.

Dal progetto alla pubblicazione: piani e strumenti per ogni esigenza con Hostinger

L'offerta coinvolge tre soluzioni pensate per diversi livelli di utilizzo. Il piano Premium, adatto a siti personali, blog e progetti agli inizi, è disponibile a 2,49 euro al mese grazie a uno sconto dell'80%. Il piano Business, ideale per chi necessita di risorse aggiuntive e strumenti più avanzati per far crescere il proprio business digitale, scende a 2,99 euro al mese, sempre con riduzione dell'80%.

Per siti con traffico elevato e richieste di performance superiori, il Cloud Startup di Hostinger offre un'infrastruttura più potente a 6,99 euro al mese, con uno sconto del 73%. Tutti i piani includono tre mesi extra, garanzia di rimborso entro 30 giorni, supporto tecnico attivo 24/7 e la libertà di interrompere il servizio in qualsiasi momento.

Anche chi non ha competenze tecniche può realizzare il proprio sito in pochi passaggi grazie al Website Builder con AI: basta descrivere l'idea e il sistema genera automaticamente struttura, testi e immagini. Successivamente, l'editor visuale drag and drop consente di personalizzare ogni dettaglio, che si tratti di un blog, un e-commerce, un portfolio o un sito aziendale.

Ogni piano in promozione comprende inoltre una dotazione completa di servizi essenziali, tra qui dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL, backup automatici settimanali, migrazione del sito senza interruzioni, email marketing gratuito per i primi 12 mesi e CDN.

Per approfittare dell'offerta basta andare sul sito di Hostinger.

